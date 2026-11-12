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Hotel de la muerte en Limón: El sitio donde habría comenzado la historia criminal de alias Zapatero // Cómo una detención de 2026 dio con un

Defensa de sospechoso alega que hay “prueba contaminada” ofrece trabajo y domicilio para que salga de prisión preventiva

Decomisos y detención del Caso Zapatero
Los agentes del OIJ de Limón consignaron en el informe final que esta propiedad ubicada en Cieneguita sería uno de los domicilios ocasionales que registraba alias Zapatero. Tomada del expediente
Silvia Coto