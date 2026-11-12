Hotel de la muerte en Limón: El sitio donde habría comenzado la historia criminal de alias Zapatero // Cómo una detención de 2026 dio con un

Al pasar por el cruce de Cieneguita, en el barrio San Juan del centro de Limón, un lote baldío tiene dos vidas: ser parqueo ocasional de una iglesia cercana, y ser guardián de los secretos más oscuros de quien sería el último asesino serial de Costa Rica.

En esa propiedad municipal, el sospechoso de apellidos Forbis Jiménez, conocido como ‘Zapatero’, habría cometido el primero de cuatro homicidios con motivaciones sexuales que le atribuye la Fiscalía.

El 25 de enero de 2011 fue ultimada y abandonada en ese sitio Áurea De Los Ángeles Madrigal Morales. Para entonces, el lote tenía una estructura desvencijada, vestigio de aposentos viejos. Hoy, en cambio, está todo plano.

En el expediente que se tramitó bajo la sumaria 11-000176-0063-PE, se describió a la ofendida como una “femenina en situación de calle que se encontraba de forma habitual en la zona”. Este caso dio origen a que los investigadores denominaran al viejo edificio como el Hotel de la Muerte.

El inmueble en decadencia era, en aquella época, una guarida y sitio de consumo de drogas. En el caso de alias Zapatero, habría representado uno de los primeros puntos de movilización dentro de su ‘zona de confort’, un aspecto que encaja en la teoría del perfil geográfico del crimen o círculo de Canter, explicó Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los cuatro casos que las autoridades atribuyen al sospechoso ocurrieron en un radio de apenas un kilómetro, cerca de Cieneguita. “El perfil geográfico del criminal o el círculo de Canter lo que demuestra es una zona de confort donde la persona se siente cómoda”, explicó Soto.

El transcurrir del tiempo, el hecho de que Áurea vivía en condición de indigencia y el que nadie preguntara por ella, imposibilitaron que el cuerpo fuese ubicado antes de que comenzara a descomponerse. Para cuando se dio la alerta al OIJ de Limón, el cadáver estaba en avanzado estado de putrefacción.

Debido a las condiciones del hallazgo, para la Policía Judicial fue difícil recolectar muestras de ADN en el sitio. Esa circunstancia complicó la investigación y favoreció que el caso permaneciera sin resolver durante años. La vinculación del sospechoso sería posible tres lustros más tarde gracias al análisis de una prenda.

El 2 de febrero de ese mismo año fue localizado en la playa de Cieneguita el cadáver de Meylin Johana Waggon Archival. El hallazgo ocurrió al amanecer y a menos de un kilómetro del sitio donde había sido asesinada la primera mujer. A Meylin la abandonaron sobre la arena, en medio de dos almendros.

Forbis Jiménez, alias Zapatero, fue detenido el 29 de abril de este año en Limón. La foto corresponde al día de su detención. (Tomada del expediente/Foto: tomada del expediente)

Al igual que en el primer caso, en el legajo se describe a la ofendida como una “femenina en situación de calle que se encontraba de forma habitual en la zona”. El investigador resaltó que, debido al lugar donde fue localizado el cuerpo, “no existieron dispositivos de grabación ni testigos del hecho. Aunado a lo anterior, la occisa presentaba signos de violencia y posible agresión sexual”.

El 10 de junio de 2011, una tercera mujer apareció asesinada en las cercanías: Melissa Marlene Morales Palma. El caso se tramitó en el expediente 11-001097-0063-PE, en el que se consignó que, “en horas de la mañana, en el cantón central de Limón, propiamente en el cuadrante norte del cementerio central de la localidad”, se encontró el cuerpo semidesnudo de la víctima, quien, al igual que las otras dos, era una “femenina en situación de calle que se encontraba de forma habitual en la zona”.

En este caso tampoco hubo cámaras o testigos que dieran cuenta de la identidad del sospechoso. La investigación se enfrentó a un escenario en el que las víctimas tenían pocos vínculos familiares conocidos, frecuentaban los mismos sitios y, en algunos casos, sus muertes pasaron inadvertidas durante muchas horas.

Tras supuestamente cometer esos hechos, Forbis Jiménez pasó ocho años sin que oficial o extraoficialmente se le vinculara con otro homicidio o agresión sexual. Sin embargo, el 29 de abril del 2026 su anonimato se rompió.

En el expediente de ‘Zapatero’ se explica que Forbis establecía contacto inicial con las mujeres en espacios públicos, “empleando como mecanismo de aproximación el ofrecimiento de drogas o la contratación de servicios sexuales”.

Esta dinámica le habría permitido generar confianza y facilitar el acercamiento en entornos frecuentados y conocidos tanto por el sospechoso como por las víctimas.

Una pista en un cuerpo

Uno de los agentes judiciales que participó en las primeras investigaciones del caso, en 2011, habló con La Nación y reveló detalles que hasta ahora no habían trascendido sobre la pesquisa. El exfuncionario, quien estuvo relacionado con las diligencias de las primeras víctimas, pidió mantener su identidad en reserva.

Según recordó, al inicio los investigadores no tenían claro que estaban frente a un posible homicida serial. El primer hallazgo los sorprendió por las condiciones en que estaba el cuerpo y por las dificultades que presentaba el escenario.

El antiguo inmueble de Cieneguita, al que llamaban ‘Hotel de la Muerte’, era prácticamente un basurero informal. Las personas en condición de calle lo utilizaban para dormir, consumir drogas y hacer sus necesidades. “Lo complejo del lugar fue porque era un basurero a cielo abierto, donde los indigentes lo usaban para sus necesidades y discriminar qué era un indicio y qué era basura nos complicó mucho”.

El segundo hallazgo en ese inmueble permitió contar con el apoyo de personal del complejo forense y recolectar muestras para establecer un perfil genético masculino. A partir de entonces, los investigadores comenzaron a considerar la posibilidad de que estuvieran ante un agresor que seleccionaba a mujeres en condición de calle.

Los agentes del OIJ de Limón consignaron en el informe final que esta propiedad ubicada en Cieneguita sería uno de los domicilios ocasionales que registraba alias Zapatero. (Tomada del expediente/Foto: tomada del expediente)

La investigación también tuvo un episodio particular cuando apareció otro cuerpo cerca del mercado municipal de Limón. Un indigente que huía después de arrebatarle una pertenencia a una persona, ingresó al sitio donde estaba la víctima. Al percatarse del cadáver, salió del lugar y buscó a la Policía.

El caso de esta mujer ocurrido en 2011 no se incluye oficialmente en el expediente que se sigue contra alias Zapatero, pero en su momento se investigó como un posible crimen vinculado con la pesquisa.

El hecho ocurrió un fin de semana. El agente que atendió inicialmente el caso detuvo al hombre, por lo que cuando el exfuncionario se presentó a trabajar el lunes, recibió una noticia que lo desconcertó.

“Me acuerdo de que el compañero que atendió ese caso el fin de semana pasó detenido al indigente y, cuando llegué a trabajar el lunes, el compañero me dijo: ‘Ya tenemos resuelto el caso de las indigentes’, lo cual me pareció muy extraño porque empezamos a perfilar al indigente detenido y ya lo habíamos descartado”, recordó.

La investigación permitió establecer que el hombre detenido no era el responsable. Sin embargo, en ese escenario apareció una pista que resultaría importante para la pesquisa: un video de una entidad bancaria cercana.

Por primera vez, los investigadores pudieron observar al hombre que habría cometido el homicidio. La grabación permitió establecer algunas anotaciones físicas: era de contextura media, delgado y no muy alto. “Ya teníamos por lo menos ciertas características”, explicó el exagente.

A partir de ese momento, los agentes comenzaron a identificar a las personas en condición de calle que frecuentaban los sitios donde habían aparecido las víctimas. Para esa tarea solicitaron colaboración a la Fuerza Pública, lo que permitió obtener registros fotográficos y reseñas de algunos de los habituales de la zona.

Pero uno de los episodios que más recuerda el exagente ocurrió cuando localizaron a la mujer asesinada en el cementerio de Limón.

Para entonces, en la zona ya se hablaba de un supuesto “matapiedreras”, como se conocía al agresor. La aparición de otro cuerpo generó confusión, pues poco antes había fallecido una mujer indigente que se ahogó en playa Piuta y algunas personas y medios de comunicación incluyeron ese caso entre las víctimas del presunto homicida.

La nueva muerte hizo que se hablara de una quinta víctima. Sin embargo, en el cuerpo localizado en el cementerio apareció un indicio que llamó particularmente la atención de los investigadores: El agresor había escrito el número 4.

“Cuando apareció la víctima en el cementerio todos decían que era la quinta víctima de lo que en ese momento se le conocía como el ‘matapiedreras’ y, a raíz de eso, este tipo dejó un indicio para nosotros ahí en el escenario y nos puso un 4. Eso nunca salió en ningún momento en la prensa”, relató el exagente.

El detalle estaba en un aromatizante para automóvil con forma de pino, colocado entre los glúteos del cadáver. El sospechoso habría utilizado un lapicero para escribir el número y, junto a este, una palabra que los investigadores intentaron descifrar. “Escribió el número 4 y una palabra que tratamos de descifrar si quiso poner psicópata, porque la palabra textual era ‘psicolo’, y dejó ese indicio sobre el cuerpo de la víctima”, contó.

Para el exagente, aquello representó un mensaje. La hipótesis de los investigadores era que el agresor pretendía hacerles ver que la mujer que se había ahogado en playa Piuta no era una víctima suya y que, por tanto, el caso del cementerio correspondía a la cuarta muerte que se le atribuía.

A partir de ese momento, los agentes intensificaron las diligencias. Hicieron operativos nocturnos y mantenían vigiladas las zonas frecuentadas por las mujeres en condición de calle. “Las indigentes las teníamos bien monitoreadas, además de que había temor en ellas”, recordó.

La investigación, sin embargo, no tenía un patrón temporal que permitiera anticipar cuándo ocurriría un nuevo ataque.

El exagente describió un comportamiento particular en la forma en que el agresor dejaba los cuerpos. Según dijo, aunque era descuidado en otros aspectos de la escena, parecía prestar atención a la disposición de las víctimas después de matarlas. “El cuerpo nunca lo dejaba tirado, se veía que él tenía cierto cuidado, hacían cierto ritual como, por ejemplo, siempre lo dejaba acomodado de una manera”, relató.

En ocasiones, agregó, cubría algunas partes del cuerpo, especialmente los genitales, con objetos que encontraba en el mismo sitio. “Usualmente las cubría con alguna cosa que él improvisaba con lo que había en el lugar”, añadió.

Ese comportamiento también fue observado en el hallazgo de la víctima en la playa de Cieneguita, donde el cuerpo quedó sobre la arena y tenía encima una camisa con los colores de la bandera rasta; verde, amarillo y rojo.

El exagente también recordó que, conforme avanzaron los casos, notaron un incremento en la violencia física ejercida contra las ofendidas. En uno de los homicidios, el cuerpo presentaba golpes ocasionados con un objeto contundente en la cabeza, pero no evidenciaba una violencia física de forcejeo de la misma intensidad que se observó en otro de los casos.

En el episodio de la playa, en cambio, la mujer presentaba múltiples golpes que, según la valoración del exinvestigador, evidenciaban una agresión física más intensa.

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La escena del cementerio

El hallazgo de una de las víctimas en el cementerio central de Limón también quedó grabado en la memoria de un trabajador de ese lugar. El empleado, quien conversó con este medio, recordó que ingresó a laborar alrededor de las 7 a. m. y para entonces el cuerpo de la mujer ya había sido localizado.

Un indigente que acostumbraba dormir en la parte alta del panteón fue quien encontró a la mujer sin vida. En aquel momento, el sitio no tenía la baranda que actualmente impide el ingreso por la parte frontal, por lo que el hombre pudo saltar el muro y llegar hasta donde estaba el cuerpo.

“Ese día entré como a las 7:00 a. m., pero ya habían encontrado el cuerpo de la muchacha. Un indigente que dormía en la parte de arriba del cementerio fue el que la encontró”, relató.

El hombre buscó al panteonero que había ingresado a las 6 a. m. y le informó que había una mujer muerta. El trabajador recordó que su compañero le describió que la víctima estaba boca abajo.

El cementerio, además, era un sitio que Forbis Jiménez frecuentaba. Según el empleado, el sospechoso llegaba a robar cables y otros objetos, por lo que en varias ocasiones debieron intervenirlo para que abandonara el lugar. “Aquí venía solo a hacer daño, robaba los cables y todo lo que encontraba. Varias veces se quiso poner malcriado con uno”, manifestó.

El trabajador aseguró que en distintas ocasiones tuvieron que pedir ayuda a otros compañeros para sacar al hombre del cementerio. “Como somos los encargados de cuidar el cementerio de día, a cada rato lo encontrábamos en la colina y lo teníamos que sacar”, agregó.

La presencia habitual del sospechoso en los alrededores de Cieneguita también fue recordada por una vecina de la zona, quien prefirió no identificarse por temor.

La mujer dijo que lo veía pasar con frecuencia, aunque no acostumbraba relacionarse con los vecinos. “Aquí lo veíamos pasar con la cabeza baja, se tapaba la cara con una gorra, pero no se metía con nadie”, recordó.

El mote de ‘Zapatero’ lo adquirió porque frecuentaba la zona y reparaba calzado a vecinos que le solicitaban ese servicio. Posteriormente, según los datos de la investigación, se dedicó a recolectar chatarra.

Prueba científica vinculante

Pese a los esfuerzos que hicieron los agentes durante 2011, la investigación no consiguió identificar y detener al presunto responsable de los homicidios.

Los años transcurrieron sin que Forbis Jiménez fuera relacionado oficialmente con esos hechos. La posibilidad de establecer un vínculo entre él y las víctimas surgió años después, a partir de un análisis de material genético.

El 29 de abril de este año, una muestra de sangre que le habían tomado horas antes al sospechoso coincidió con material genético relacionado con las víctimas. Forbis, de 50 años y oriundo del barrio Los Lirios, en el centro de Limón, fue detenido ese mismo día.

El análisis lo relacionó con un homicidio ocurrido en diciembre de 2019 en perjuicio de Elsie Yolanda Martínez Ramírez, entonces de 50 años. Los indicios recolectados en ese caso permitieron establecer conexiones con los otros tres crímenes ocurridos en 2011.

Un flujograma o análisis forense de marcadores genéticos contenido en el expediente detalla la forma en que el OIJ relacionó a alias Zapatero con las muertes y agresiones sexuales.

En el primer caso, el de Áurea Madrigal, pese a que el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, el vínculo fue posible gracias al estudio de una prenda íntima. En cuanto a las otras víctimas, se logró acreditar la presunta participación del sospechoso mediante hisopados.

“El personal de investigación recolectó múltiples indicios de los cuerpos de las occisas, específicamente del área genital: indicios que posteriormente fueron comparados con el perfil genético de Forbis Jiménez, y de dicho análisis se obtuvo un resultado positivo, con lo cual se logró establecer la relación entre las víctimas y el imputado”, detalla el informe forense.

El sospechoso se había retirado de Limón, pero al regresar este año a la zona se le extrajo una muestra de ADN. El resultado dio positivo en el sistema CODIS del OIJ al compararse con los perfiles genéticos relacionados con las cuatro causas.

El Sistema de Índice Combinado de ADN (CODIS, por sus siglas en inglés) es un programa informático que permite almacenar y comparar perfiles genéticos provenientes de muestras obtenidas en distintos escenarios criminales y de personas condenadas o sospechosas, según las bases de datos disponibles.

En este caso, el análisis permitió relacionar una investigación que permanecía abierta desde 2011 con un homicidio ocurrido ocho años después. Las cuatro víctimas murieron por estrangulación con un lazo. Según explicó Michael Soto, el atacante utilizaba alguna de las prendas de las mujeres para provocarles la asfixia.

En algunos casos, se comprobó que utilizó una prenda íntima de la ofendida, la colocaba alrededor del cuello y la halaba con fuerza.

Soto detalló que esa característica forma parte de lo que en la investigación criminal se conoce como la firma del homicida. “La literatura en el caso de los homicidios seriales habla de la firma, es decir, aquella característica en el quitarle la vida, en la forma de operar que lo diferencia a los demás”, indicó el jerarca policial.

El OIJ cataloga al imputado como un “ homicida serial, sexual, lujurioso ”. Cuando fue detenido, Soto también se refirió a las características que pueden presentar algunos agresores de este tipo al referir que, “normalmente son de personalidad muy profunda, como una psicopatía, que hace que no sientan remordimiento ni ningún tipo de culpa por la ejecución de este tipo de actos, lo que hace que actúen una y otra y otra vez”, manifestó.

Testigos sin localizar

Además de las dificultades para recolectar indicios en algunos de los escenarios, la investigación enfrentó problemas para ubicar a personas que podrían haber aportado información sobre las víctimas y sus últimos movimientos.

El expediente detalla que el OIJ intentó contactar a tres testigos, pero el fallecimiento de uno de ellos y la condición de indigencia de otros dos frustraron esa posibilidad.

Las diligencias estuvieron a cargo de personal de la Unidad de Vínculos Criminales. Los agentes visitaron en múltiples ocasiones la zona de Cieneguita para tratar de identificar y entrevistar a dos hombres. Según el documento judicial, se “realizó exhaustivos recorridos por la zona con el fin de lograr la identificación y entrevista de los masculinos conocidos con el alias de Fundo y Pitufo”.

Los investigadores también acudieron a la delegación de Fuerza Pública y a la Policía Municipal de Limón para tratar de obtener información sobre ambos hombres, pero no lograron ubicarlos.

El 2 de junio de este año, los agentes consultaron a dos vecinos de Cieneguita sobre la posible localización de esos testigos. “Los entrevistados manifestaron que los mismos eran indigentes que frecuentaban las cercanías de la chatarrera y el bar El Ganzo. Sin embargo, hace tiempo que no son vistos en la zona”, puntualiza el informe.

La ausencia de esas personas dejó sin posibilidad de incorporar sus eventuales testimonios a la investigación, que finalmente encontró en los análisis genéticos uno de sus principales elementos de vinculación.

Cuestionamientos de la defensa

Mientras la Fiscalía sostiene que los resultados de los análisis genéticos relacionan a Forbis Jiménez con los cuatro homicidios, su abogado defensor, Francisco Herrera, cuestiona la validez de los indicios y considera que no existe prueba suficiente para llevarlo a juicio.

Herrera asumió la representación del imputado hace aproximadamente cuatro meses, cuando ya existía una investigación en curso contra otro sospechoso.

El litigante explicó que las autoridades retomaron varios casos antiguos y, después de encontrar material genético que relacionaba a Forbis con el homicidio de 2019, procuraron vincularlo con las muertes ocurridas en 2011.

Herrera cuestionó que las autoridades incorporaran cuatro homicidios a la causa contra su cliente y que, posteriormente, el otro imputado que permanecía detenido fuera liberado. “Para mí lo que hicieron en ese caso fue que agarraron toda la basura que había sin dueño y se la echaron a Forbis. Para mí, con la prueba que hay, no podemos ir a un juicio”, manifestó.

Uno de los principales argumentos de la defensa técnica está relacionado con la conservación y la cadena de custodia de las muestras recolectadas años atrás.

El defensor considera que la Fiscalía debe demostrar que los indicios utilizados para relacionar a su cliente con los homicidios fueron conservados adecuadamente y que no existió contaminación.

“Lo que tienen es para tratar de vincular un hecho que ocurrió en 2019, que para mí no es prueba pura, habría que compararlo con la prueba vieja. ¿Y quién nos garantiza la pureza y la efectividad de la prueba?”, cuestionó.

De acuerdo con el abogado, el material genético que permaneció almacenado durante años no puede utilizarse sin que se demuestre que fue custodiado correctamente. “Para mí la prueba que tienen es inadmisible, porque no ha guardado una cadena de custodia”, afirmó.

Su planteamiento se apoya en la doctrina jurídica conocida como el fruto del árbol envenenado, que establece que una prueba obtenida ilegalmente o mediante una actuación irregular puede contaminar otros elementos probatorios derivados de ella.

“Mi punto de vista es que estamos en presencia de un caso con prueba contaminada, la prueba es inadmisible, no hay prueba contra él y la mayoría de los casos están prescritos”, alegó Herrera.

El defensor también cuestiona que los resultados de los análisis genéticos sean suficientes para sostener una acusación por los homicidios y considera que debe prevalecer el principio de inocencia. “Estamos en presencia de la teoría del fruto del árbol envenenado, que es la prueba que está mala, mal aplicada”, insistió.

Sobre la versión de su cliente, Herrera aseguró que Forbis Jiménez le manifestó que desconoce los hechos que le atribuyen y que no puede ofrecerle una explicación sobre lo ocurrido.

“Él me dijo que era un zapatero de primera línea, un trabajador incansable, pero que comenzó a juntarse con alguna gente rara y a consumir droga, al punto de que llegó a vivir como un harapo, en las calles, entonces que cualquier cosa que me dijera sobre el caso, me mentiría”, relató el abogado.

Herrera sostiene que el hombre que fue detenido este año no es el mismo que, según la investigación, habría cometido los crímenes años atrás. “Una cosa es Zapatero cuando lo detuvieron, otra el de ahora, son dos personas diferentes. El de ahora es un señor, solo que no puede contarnos nada porque no se acuerda de nada de lo que pasó”, manifestó.

El abogado considera que los elementos de prueba presentados por la Fiscalía no permiten sostener una condena y aseguró que su estrategia será cuestionar la admisibilidad de los indicios y la vinculación que se hizo entre los distintos expedientes.

Una oferta de trabajo y domicilio

El próximo 10 de noviembre, en el Juzgado Penal de Limón, se celebrará una audiencia en la que se discutirá la prórroga de las medidas cautelares impuestas a Forbis Jiménez.

La defensa pretende que el imputado salga de prisión preventiva y que, en su lugar, se le impongan medidas cautelares menos gravosas.

Para respaldar esa solicitud, Herrera adelantó que presentará una garantía de trabajo y otra de domicilio. Según explicó, existe una persona dispuesta a ofrecerle empleo y permitirle convivir en su casa.

Se trata de quien, de acuerdo con el abogado, fue un antiguo patrono de Forbis cuando se dedicaba a reparar zapatos. “Espero que no le prorroguen la prisión preventiva y que lo pongan en libertad con medidas cautelares. Llevaremos una garantía de trabajo y otra de domicilio que consiste en convivir con el patrón que siempre ha tenido cuando trabajaba de zapatero”, indicó.

El defensor considera que esa alternativa permitiría establecer condiciones para que su cliente enfrente el proceso fuera de prisión.

La decisión quedará en manos de la jueza que conozca la audiencia, quien deberá valorar los argumentos de las partes y los elementos relacionados con la necesidad de mantener las medidas cautelares.

Mientras tanto, el terreno baldío de Cieneguita continúa como un espacio cotidiano para quienes transitan por barrio San Juan. Pocos de quienes pasan por ese cruce conocen que, detrás de su apariencia de lote abandonado, comenzó una investigación que permaneció abierta durante 15 años y que finalmente encontró en el ADN la pista para relacionar cuatro homicidios separados por ocho años.