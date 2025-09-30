En su primera gran renovación de marca en una década, Columbia Sportswear (Nasdaq: COLM) presenta “Engineered for Whatever”, una campaña que revive el humor y la irreverencia de la marca en los años 80 y 90, destacando las pruebas de producto que la hicieron un referente innovador en la industria outdoor.

Engineered for Whatever: Columbia Sportswear lanza una nueva y audaz plataforma de marca que celebra los extremos de las aventuras al aire libre

Desarrollada con la agencia londinense adam&eveDDB, la plataforma se lanzará en todos los canales de marketing, demostrando cómo el equipo de Columbia, diseñado con ingeniería de precisión, rinde incluso en condiciones impredecibles. El tono irreverente se combina con escenarios extravagantes que muestran la diversión en la aventura.

“Desde el primer día, a Columbia no le ha importado encajar. Nuestra nueva campaña nos regresa a nuestras raíces, sin miedo a ser diferentes y un poco locos. Recuperamos ese tono irreverente y confiado que nos ayudó a posicionarnos globalmente”, señaló Joe Boyle, Vicepresidente Ejecutivo y Presidente de Columbia.

Columbia ha mantenido su compromiso con el diseño de equipo cuidadosamente desarrollado y probado en condiciones extremas. La marca ha patentado decenas de tecnologías propias, ofreciendo productos técnicos en hiking, pesca, esquí y running. Tecnologías como Omni-Heat™, Omni-Max™, Omni-Shade™ y Omni-Freeze™ son el corazón de la innovación.

“En Columbia, nuestro equipo no solo está hecho para un día perfecto, sino para lo que sea que la madre naturaleza lance. Con ‘Engineered for Whatever’ mostramos que nuestros productos soportan lo extremo e impredecible, con humor y alegría. Al abrazar los lados reales e inesperados de la aventura, nos mantenemos fieles a nuestro legado y trazamos un camino distintivo para la marca”, dijo Matt Sutton, Director de Marketing.

La campaña comenzará este otoño con contenido original que pondrá a prueba el equipo en escenarios extremos y desbordados, incluyendo situaciones con cocodrilos, bolas humanas de nieve e incluso la Parca. La campaña se amplifica a través de publicidad exterior, contenidos digitales y sociales, espacios en retail, activaciones creativas y alianzas.

Para conocer más sobre “Engineered for Whatever”, visita www.columbiasportswear.cr , síguenos en Instagram: @columbiacr, Facebook: Columbia Sportswear (CR)

Visita nuestras tiendas en Multiplaza Escazú, Lincoln Plaza, City Mall y Multiplaza Curridabat y vive la experiencia de “Engineered for Whatever”.