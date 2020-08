Etiquetas… Todas son etiquetas con las que muchísima mujeres crecemos. Se nos dice no sólo cómo debemos actuar o cuál es nuestro papel, sino que, también se nos entrega un libro de indicaciones sobre nuestro cuerpo al nacer. Desde la infancia, una niña es expuesta a todo tipo de etiquetas que van desde “cuando sea más grande va a sentirse coqueta y va a adelgazar”, hasta escuchar cómo se habla pública y negativamente del peso, piernas y abdomen de una mujer adulta. Y se hace con tal liviandad que nos desarrollamos creyendo que en muchos casos, efectivamente, una mujer que no luzca de cierta forma no va a poder tener una relación feliz, sana y estable, ni logrará el éxito profesional ni podrá pasearse por la playa libre en su bikini sin sentir vergüenza de su imagen.