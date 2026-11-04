Presidente del Tribunal Supremo de Bolivia abandona el país con su familia por ‘persecución’

Madrid, España. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, Romer Saucedo, ha anunciado que ha abandonado el país junto a su mujer y sus tres hijos para irse al “exilio” como medida de respuesta frente a la “persecución” sufrida y la “falta de seguridad” para él su familia.

“He salido del país, estoy con toda mi familia en el exilio”, ha afirmado Saucedo en un mensaje difundido en redes sociales, donde ha señalado que la decisión ha sido tomada ante la falta de “garantías jurídicas” y el riesgo de “sufrir un atentado contra su vida”.

“Pasaré a engrosar la lista de aquellos que, en tiempos de democracia, aún son perseguidos. Le contaré al mundo que en mi país es pecado cuestionar al poder político y que se asesinan magistrados con total impunidad y complicidad de las esferas del poder”, ha apuntado.

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