Una mujer estadounidense que presidía una sociedad en Costa Rica demandó por $45.700 a una notaria, a quien responsabilizó de recomendarle revocar un poder al gerente general sin advertirle de que carecía de facultades para hacerlo. La profesional autorizó la escritura que retiró las atribuciones al administrador, pero este impugnó la decisión por las vías registral y judicial, con lo que consiguió recuperar el cargo y sus poderes.

El conflicto causó la destitución de la extranjera como presidenta de la sociedad . Ella alegó tuvo que entregar $20.000 al gerente y que sufrió pérdidas por la reducción de dividendos y la salida de su puesto.

En un proceso contra la notaria, reclamó una indemnización por daños económicos y morales, además de que se sancionara disciplinariamente a la profesional. La demandada alegó que la acción estaba prescrita.

El caso llegó hasta la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en donde se examinó tanto el plazo de prescripción de la acción disciplinaria como la procedencia del reclamo indemnizatorio.

Mujer buscó revocar poderes del gerente general

Según los hechos descritos en la sentencia, la extranjera ocupaba la presidencia de la sociedad y tenía facultades de apoderada especial sin límite de suma.

Tras la renuncia del entonces gerente general, quien ostentaba un poder generalísimo sin límite de suma dentro de la sociedad, la empresa nombró a otro hombre, también extranjero, para sustituirlo. Este nuevo administrador recibió las mismas facultades que su antecesor.

Sin embargo, tras surgir diferencias entre los accionistas, la presidenta decidió revocar el poder del nuevo gerente y, para ello, solicitó asesoría a la notaria demandada.

Según relató, la profesional revisó la información registral y los estatutos de la sociedad, y concluyó que ella tenía facultades suficientes para efectuar la revocatoria . Con base en ese criterio, autorizó una escritura pública en octubre del 2016 para dejar sin efecto el poder inscrito a favor del gerente.

Funcionario reclamó decisión ante autoridades

El gerente acudió al Registro Público para impugnar la decisión. Las diligencias administrativas culminaron con la inmovilización del asiento registral de la sociedad hasta que se subsanara la irregularidad detectada .

Según la presidenta, la notaria recibió notificaciones sobre ese procedimiento, pero no ejerció su defensa ni le informó de las actuaciones.

Posteriormente, el funcionario también presentó un proceso civil contra la empresa, la mujer y la profesional para solicitar la nulidad de la escritura que revocó sus poderes.

La inmovilización registral y el litigio llevaron a la presidenta a buscar nueva asesoría legal y negociar un acuerdo conciliatorio con el gerente, con el fin de evitar la prolongación de los procesos y un aumento de los perjuicios.

Extranjera perdió su puesto en la sociedad y demandó

Como parte del acuerdo conciliatorio, la presidenta le vendió al gerente una acción de la sociedad por $10.000 y le entregó otros $10.000 en efectivo para que desistiera de los procesos. La operación redujo su participación accionaria y, según alegó, los dividendos que recibía en cerca de un 5%.

Para levantar la inmovilización registral, una nueva asamblea restituyó el poder generalísimo al gerente y además lo nombró como nuevo presidente . La mujer perdió el cargo y dejó de percibir las dietas y otros estipendios asociados. Además, pagó $700 a otro notario para corregir la situación registral.

Por esos hechos, la estadounidense demandó a la notaria ante el Juzgado Notarial y pidió lo siguiente:

$10.000 por la acción transferida al gerente

por la acción transferida al gerente $10.000 entregados en efectivo como parte del acuerdo

entregados en efectivo como parte del acuerdo $700 por los servicios del otro notario

por los servicios del otro notario $15.000 por la reducción de dividendos que atribuyó a la pérdida de participación accionaria

por la reducción de dividendos que atribuyó a la pérdida de participación accionaria $10.000 por daño moral, debido a su salida de la presidencia

por daño moral, debido a su salida de la presidencia $6.000 anuales por los estipendios que aseguró haber dejado de recibir

por los estipendios que aseguró haber dejado de recibir Las costas personales y procesales

La notaria rechazó los señalamientos y alegó, entre otras excepciones, que la acción estaba prescrita, pues la ley establece un plazo de dos años para presentar el reclamo, los cuales se cuentan a partir de la presunta falta o negligencia profesional . Según sostuvo, ese periodo ya había vencido.

Primera instancia y apelación rechazaron demanda

En mayo del 2025, el Juzgado Notarial acogió parcialmente la excepción de prescripción planteada por la notaria respecto de la acción disciplinaria y rechazó la indemnización solicitada por la mujer. Además, exoneró a la parte demandada del pago de las costas.

Inconforme con la resolución, la demandante apeló. Sin embargo, en octubre de ese mismo año, el Tribunal Disciplinario Notarial confirmó el fallo.

Sala Primera confirmó el rechazo de una demanda contra una notaria por $45.700 y explicó por qué no aplicaba la excepción al plazo de prescripción. (Rafael Pacheco Granados)

Mujer acudió a casación

Inconforme con las resoluciones, la mujer acudió a casación. Alegó que el Juzgado Notarial y el Tribunal Disciplinario Notarial aplicaron incorrectamente las reglas de prescripción al contar el plazo desde la fecha de otorgamiento de la escritura que revocó los poderes del gerente.

Sostuvo que el artículo 164 del Código Notarial contempla una excepción para los actos cuyos efectos se prolongan en el tiempo. A su juicio, esta disposición aplicaba porque las consecuencias de la escritura, otorgada en octubre del 2016, se extendieron hasta 2019, cuando logró un acuerdo conciliatorio con el gerente.

Artículo 164.- Plazo de prescripción. La acción disciplinaria prescribe en el término de dos, años contados a partir de la fecha cuando se cometió el hecho que la origina, salvo si este fuere continuo y la reiteración oportuna de la acción o de la omisión impidiere el cumplimiento del plazo (...). — Código Notarial.

También cuestionó que las instancias no analizaran suficientemente la actuación de la notaria ni fundamentaran el rechazo de la indemnización.

Por ello, pidió revocar las resoluciones, rechazar la excepción de prescripción y devolver el expediente para analizar el fondo de la acción disciplinaria y el reclamo económico.

Sala Primera consideró que no aplicaba la excepción

En setiembre del 2026, la Sala Primera declaró sin lugar el recurso de casación al concluir que la excepción al plazo de prescripción no aplicaba al caso.

Los magistrados explicaron que el artículo 164 establece un plazo de dos años desde que se comete la falta. La excepción para conductas continuadas se refiere a acciones u omisiones reiteradas, no a los efectos prolongados de un acto .

En este caso, la eventual falta se habría consumado cuando la notaria autorizó la escritura, en 2016. Para la Sala, la inmovilización registral, los procesos judiciales y el acuerdo conciliatorio fueron consecuencias posteriores, no nuevas actuaciones de la profesional.

Sobre el reclamo económico, señaló que las instancias sí lo analizaron y que no se demostró que los pagos, la pérdida de la presidencia y los demás perjuicios fueran consecuencia directa de la actuación notarial.

Por tanto, confirmó el rechazo de la demanda e impuso a la mujer el pago de las costas del recurso.