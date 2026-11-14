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Por tanto

¿Tuvo un accidente con un carro ajeno? Esto debe saber sobre el derecho a reclamar una indemnización

Sonia Aragón, socia de Quatro Legal, aclaró quién puede exigir una indemnización por los daños de un vehículo accidentado cuando no coincide el propietario registral

Una pareja (un hombre con camisa beige y una mujer con camiseta rosa, vistos de espaldas) se encuentra en una calle junto a un automóvil oscuro con un golpe visible en la parte trasera izquierda. Frente a ellos, un hombre de traje oscuro, también de espaldas, sostiene una tabla con documentos y un bolígrafo, aparentemente evaluando el daño o tomando un reporte. Al fondo se observa un taller mecánico con el rótulo "TALLER", además de calles, árboles, otros vehículos y señales de tránsito. En las esquinas inferiores se aprecian los logotipos de "POR TANTO / Análisis de sentencias judiciales / LA NACIÓN" a la izquierda, y "EN COLABORACIÓN CON quatro. LEGAL" a la derecha.
La titularidad del vehículo y quién asumió los gastos son aspectos clave para reclamar una indemnización después de un accidente de tránsito. (Imagen con fines ilustrativos, generada con IA) Gemini
Arianna Villalobos Solís