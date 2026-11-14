¿Tuvo un accidente con un carro ajeno? Esto debe saber sobre el derecho a reclamar una indemnización

Prestar un vehículo o conducir uno que pertenece a otra persona es una situación común. Sin embargo, cuando ocurre un accidente y el carro resulta dañado, surge una pregunta: ¿quién tiene derecho a reclamar una indemnización?

La respuesta depende de las pruebas que permitan determinar quién sufrió el perjuicio económico y está legitimado para exigir el resarcimiento.

Para aclarar los alcances legales de este tipo de situaciones, Sonia Aragón, socia de Quatro Legal, explicó a La Nación cómo se determina quién tiene derecho a reclamar una indemnización cuando el propietario registral, quien conduce el vehículo y quien paga las reparaciones son personas distintas.

Además, detalló qué documentos permiten acreditar los derechos de cada una.

Sonia Aragón, socia de Quatro Legal, explicó cómo se determina quién tiene derecho a reclamar una indemnización en un accidente de tránsito. (Quatro Legal/La Nación)

De acuerdo con Aragón, la indemnización debe reclamarla quien tenga derecho a exigir la reparación del daño . Por ello, la abogada señaló que, en estas situaciones, es necesario distinguir entre los perjuicios ocasionados al vehículo, las lesiones personales y las pérdidas económicas sufridas por cada involucrado.

En principio, quien era propietario al momento del accidente puede reclamar los daños al automotor, siempre que demuestre su derecho sobre este y el perjuicio sufrido. Por su parte, quien lo conducía puede exigir una compensación por lesiones, daños a bienes propios o pérdida de ingresos, aunque no sea el dueño .

Sin embargo, la situación cambia cuando una tercera persona asume el pago de las reparaciones.

En esos casos, según Aragón, la factura y el comprobante de pago constituyen pruebas importantes, pero no le confieren automáticamente a esa persona el derecho a cobrar al responsable del accidente los daños ocasionados al vehículo.

La abogada explicó que, para hacerlo, debe existir un fundamento jurídico que respalde el reclamo, como una obligación de asumir esos gastos, una cesión válida del derecho a reclamar o una subrogación, cuando corresponda.