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Por tanto

¿Se puede hacer un testamento en Costa Rica que incluya bienes ubicados en otros países? Esto dice la ley

André Cappella, abogado de Quatro Legal, explica los alcances que tiene un testamento otorgado en Costa Rica cuando existen bienes ubicados en el extranjero de por medio

Abogado y cliente revisando pasaportes, traducciones oficiales y apostillas junto a una carpeta titulada "Requisitos para testar en Costa Rica".
La apostilla, la legalización y el exequátur son parte de los trámites que pueden requerirse para reconocer documentos testamentarios y gestionar bienes en el extranjero. Gemini
Arianna Villalobos Solís

Al momento de hacer un testamento, una persona puede incluir bienes que se encuentran fuera de Costa Rica, como propiedades, cuentas bancarias o inversiones. Sin embargo, que el documento sea válido en suelo costarricense no significa que los herederos puedan reclamar esos activos automáticamente en el extranjero, pues cada jurisdicción establece sus propias reglas.

Para aclarar estas dudas, André Cappella, abogado asociado de la firma Quatro Legal, explicó a La Nación qué disposiciones permiten incluir bienes ubicados en otros países en un testamento costarricense.

Asimismo, detalló bajo cuáles condiciones puede reconocerse ese documento en el extranjero y qué requisitos deben cumplir los testamentos otorgados fuera del país para que tengan efectos en Costa Rica.