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Por tanto

Se comprobó que un chofer se saltó un alto y destrozó un carro, pero la víctima no pudo cobrar los ¢15 millones de la reparación por un error muy común

Disputa judicial giró en torno a quién puede reclamar una indemnización por los daños de un vehículo y cómo debía demostrarlo

Dos automóviles colisionados en una intersección vial de un barrio residencial, frente a una señal de alto. En el fondo aparecen una patrulla de policía y una ambulancia. En la esquina inferior izquierda se muestra el logotipo de "Por Tanto. Análisis de sentencias judiciales. La Nación".
El accidente ocurrió en San Ramón, cuando otro conductor irrespetó una señal de alto y chocó el vehículo que manejaba el padre de la demandante. El caso llegó hasta la Sala Primera. (Imagen con fines ilustrativos, generada con IA) Gemini
Arianna Villalobos Solís