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Por tanto

Piloto estadounidense logró anular testamento de su madre fallecida en Costa Rica, el cual lo excluía de todo. La herencia incluía una lechería y múltiples propiedades. ¿Cómo lo hizo?

El piloto y su equipo legal encontraron un detalle con el que cuestionaron la validez del testamento que declaraba heredero único y universal a otra persona.

Un piloto con uniforme formal entrega un documento con el encabezado "Testamento" frente a un abogado en un escritorio de oficina con expedientes y un pasaporte, con el logotipo de "Por Tanto: Análisis de sentencias judiciales" de La Nación en la esquina inferior izquierda
Un piloto impugnó el testamento de su madre por falta de intérpretes. La Sala Segunda confirmó la nulidad y dejó sin efecto la declaratoria de heredero único. Gemini
Arianna Villalobos Solís

Un piloto estadounidense residente en Ohio logró que la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia anulara el testamento de su madre, quien vivía y falleció en Costa Rica. El documento lo excluía de todo, pues designaba a su hermano como heredero único de una sucesión que incluía el 55% de las acciones de una lechería que le vende sus productos a la Dos Pinos, así como múltiples propiedades agropecuarios, bienes muebles e inversiones.

Sin embargo, el piloto y su equipo legal encontraron un detalle con el que cuestionaron la validez del testamento: fue otorgado en español. El demandante alegó que su madre no dominaba este idioma y el documento carecía de las formalidades de traducción exigidas por ley.

Su hermano sostuvo que tales formalidades no eran necesarias, pues la notaria aseguró haber traducido el testamento al inglés. Agregó que la madre comprendía el español luego de haber residido por varios años en el país, al punto de haber firmado otros documentos en ese idioma.