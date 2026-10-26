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Invasiones de propiedades en Costa Rica: el tiempo no convierte al ocupante automáticamente en propietario. Conozca cómo actuar para recuperar bienes

La abogada Mercedes Sancho Rubí, socia de Quatro Legal, explica qué medidas puede tomar un propietario para proteger su inmueble ante la invasión de terceros

Un hombre permanece junto a un cerco de alambre de púa con un letrero que dice «Propiedad privada - Prohibido el paso - Terreno registrado - Leyes de Costa Rica» en un área rural verde.
Revisar la información registral, documentar una ocupación y actuar dentro de los plazos judiciales son algunas de las medidas clave para defender una propiedad ante terceros. (Imagen con fines ilustrativos generada con IA) Gemini
Arianna Villalobos Solís

Una persona puede comprar un terreno y mantenerlo sin construir durante años. Sin embargo, al regresar, podría encontrar que un tercero ocupa parte de la propiedad, levantó cercas o incluso inició gestiones para reclamar derechos sobre ella. Ante estas situaciones, conocer las herramientas legales disponibles y actuar a tiempo es clave para proteger el inmueble.

Para aclarar qué medidas pueden tomar los propietarios ante estas situaciones, Mercedes Sancho Rubí, socia especialista en Derecho Inmobiliario de la firma Quatro Legal, explicó a La Nación cuáles son las vías legales para defender un inmueble y qué aspectos deben revisarse antes de comprar una propiedad.

También abordó qué ocurre cuando un tercero ocupa un terreno durante años, bajo qué condiciones puede reclamar derechos y qué opciones tiene el dueño registral para recuperar su propiedad.