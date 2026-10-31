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Por tanto

Extranjeros pueden hacer testamentos en Costa Rica que incluyan bienes aquí y en el exterior, pero deben cumplir estos requisitos

André Cappella, abogado de Quatro Legal, explica las formalidades para otorgar un testamento, las medidas aplicables a quienes no dominan el español y los errores que pueden provocar su nulidad

Primer plano de una persona firmando con pluma un documento de testamento sobre disposiciones de bienes en el extranjero, junto a un pasaporte de Costa Rica.
Desde la intervención de testigos hasta la comprobación de la capacidad del otorgante, estas son las formalidades que deben respetarse para evitar que un testamento sea anulado. Gemini
Arianna Villalobos Solís

Otorgar un testamento en Costa Rica exige cumplir formalidades legales para garantizar la validez de la voluntad expresada. Estos requisitos también rigen para los extranjeros, quienes pueden incluir bienes ubicados aquí y en el exterior. Sin embargo, para los foráneos pueden surgir condiciones adicionales si no comprenden el español o tienen dificultades para comunicarse.

André Cappella, abogado asociado de la firma Quatro Legal, explicó cuáles son los requisitos para otorgar un testamento en Costa Rica, qué precauciones deben adoptarse cuando el testador es extranjero o tiene dificultades de comunicación y cuáles son los errores que pueden provocar la nulidad del documento.

También, detalló las opciones disponibles para los costarricenses que residen en otros países y desean testar ante un consulado nacional.