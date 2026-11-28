Una recomendación legal puede tener consecuencias que van más allá de un trámite o una firma. Una interpretación equivocada de la norma, la falta de una advertencia o una gestión inadecuada pueden ocasionar pérdidas económicas y otros perjuicios al cliente. ¿Cuándo debe responder el abogado o notario?

Para aclarar algunas interrogantes sobre este tema, Gonzalo Rojas, socio fundador del bufete Quatro Legal y especialista en Derecho Notarial, Inmobiliario e Inversión Extranjera y Corporativa, explicó a La Nación cuándo procede reclamar por una mala asesoría.

Asimismo, detalló cómo demostrar los perjuicios, cuáles son las vías y los plazos para exigir responsabilidades y cómo prevenir errores profesionales.

Gonzalo Rojas, socio fundador y especialista en Derecho Notarial, Inmobiliario e Inversión Extranjera y Corporativa de la firma Quatro Legal. (Quatro Legal/La Nación)

- ¿Cómo se distingue entre una mala asesoría que permite reclamar responsabilidad y un resultado desfavorable que no necesariamente es culpa del abogado o notario?

Perder un caso no implica, por sí solo, negligencia profesional . Según explicó Rojas, el abogado no garantiza ganar un juicio, sino actuar con la preparación, diligencia, información y lealtad que exige su profesión.

El especialista señaló que, para reclamar una indemnización, deben concurrir tres elementos:

Una conducta contraria a los deberes profesionales

Un daño jurídicamente indemnizable

Una relación causal entre ambos

Dejar vencer un plazo, ocultar un conflicto de interés o no advertir sobre un riesgo relevante son conductas que deben examinarse, pero no demuestran automáticamente responsabilidad civil.

En el caso de los notarios, agregó, que una operación no alcance el resultado comercial esperado tampoco acredita una falta; debe determinarse qué debía verificar o advertir el profesional.

- Antes de contratar una asesoría, ¿qué debería pedir el cliente que quede por escrito sobre el servicio, los honorarios, los riesgos y las posibles consecuencias de seguir la recomendación?

Rojas recomienda dejar por escrito cinco aspectos antes de contratar una asesoría:

Alcance del servicio y tareas excluidas

Honorarios, costos y forma de pago

Principales riesgos del asunto

Alternativas ante posibles imprevistos

Periodicidad de los informes sobre el avance

El abogado recordó que el Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho regula los honorarios y gastos, y exige explicar con claridad los aspectos favorables y desfavorables del caso, sin garantizar el éxito.

Además, aconsejó verificar la incorporación y condición del abogado ante su Colegio . Si se trata de un notario, también debe comprobarse su habilitación y seguro ante la Dirección Nacional de Notariado.

- Si una persona sospecha que una asesoría le causó un perjuicio, ¿qué pasos debería dar y qué pruebas necesita conservar para demostrar el error, el daño y la relación entre ambos?

Rojas recomienda tomar estas medidas si se sospecha de una mala asesoría:

No borrar mensajes ni descartar documentos

Solicitar el expediente y las copias de las actuaciones por un medio que deje constancia

Conservar contratos, comprobantes, correos, comunicaciones, resoluciones y fechas de notificación

Obtener, si es posible, una segunda opinión independiente antes de decidir cómo reclamar

Actuar cuanto antes, pues los plazos siguen corriendo

El abogado explicó que estos documentos permiten reconstruir qué se aconsejó y acordó, cuáles eran los plazos y qué consecuencias pudo tener la actuación profesional. También sirven para demostrar la posible falta, el daño y la relación entre ambos.

- ¿Ante cuáles instancias puede reclamar el cliente, qué diferencia hay entre pedir una sanción profesional y una indemnización, y cuáles son los plazos para hacerlo?

Rojas aclaró que una sanción disciplinaria no equivale a una indemnización. La primera busca castigar infracciones profesionales; la responsabilidad civil, reparar los daños. Por eso, una falta ética puede sancionarse aunque no haya causado un perjuicio económico indemnizable .

Instancias para presentar un reclamo:

Colegio de Abogados y Abogadas: conoce faltas éticas en el ejercicio de la abogacía.

conoce faltas éticas en el ejercicio de la abogacía. Juzgado Notarial: examina actuaciones notariales y puede conocer ciertas pretensiones de indemnización, según el Código Notarial.

examina actuaciones notariales y puede conocer ciertas pretensiones de indemnización, según el Código Notarial. Dirección Nacional de Notariado: fiscaliza, controla habilitaciones y atiende quejas administrativas, pero no resuelve demandas indemnizatorias.

fiscaliza, controla habilitaciones y atiende quejas administrativas, pero no resuelve demandas indemnizatorias. Tribunales civiles: conocen reclamos según el caso. El abogado advirtió que no toda indemnización requiere un proceso civil separado.

En cuanto a los plazos para reclamar, Rojas recordó los siguientes:

Disciplina de abogados: dos años, por regla general, desde que la persona afectada conoce los hechos y puede denunciarlos, salvo excepciones legales.

dos años, por regla general, desde que la persona afectada conoce los hechos y puede denunciarlos, salvo excepciones legales. Disciplina notarial: dos años en términos generales, con reglas específicas para el cómputo, la continuidad y la interrupción.

dos años en términos generales, con reglas específicas para el cómputo, la continuidad y la interrupción. Responsabilidad civil: diez años como plazo ordinario, según el artículo 868 del Código Civil, aunque existen disposiciones especiales y otras reglas de cómputo.

El especialista advirtió que la vía y el plazo aplicables deben determinarse según las circunstancias de cada caso.

- ¿Hasta dónde puede llegar la responsabilidad de un abogado o notario por un mal resultado en un proceso? ¿Qué gastos y pérdidas podrían reclamarse y qué ocurre si también influyeron errores de una institución o decisiones del propio cliente?

Rojas explicó que el profesional responde por los daños atribuibles a su conducta, no por todo resultado desfavorable . Según las pruebas, pueden reclamarse perjuicios patrimoniales, gastos para corregir errores, daño moral y pérdida comprobada de una oportunidad real.

El abogado aclaró que debe demostrarse el daño y su relación con el incumplimiento. Si el perjuicio se debe a un error institucional o a una decisión del cliente tomada con información suficiente y conocimiento de los riesgos, no puede atribuirse al profesional.

Rojas recordó que los notarios habilitados deben contar con un seguro de responsabilidad civil. En 2026, la cobertura mínima es de ¢25,42 millones (55 salarios base), monto que no limita la responsabilidad del notario.

Además, una sentencia favorable no garantiza el pago de la aseguradora, pues este depende de las condiciones de la póliza y las circunstancias del reclamo.

- Desde el lado del profesional, ¿qué verificaciones y prácticas de documentación, información y seguimiento ayudan a evitar una asesoría negligente, y cómo debería actuar si descubre que cometió un error?

Rojas señaló que la mejor defensa es actuar con diligencia y dejar constancia de cada gestión . Para ello, recomienda:

Documentar el alcance del servicio, los honorarios, los riesgos, las alternativas y la periodicidad de los informes

Explicar los aspectos favorables y desfavorables, sin garantizar resultados

Informar sobre los avances y vigilar los plazos

Respaldar por escrito las advertencias al cliente

Si ejerce como notario, verificar la legalidad y eficacia del acto, explicar sus alcances y rechazar actuaciones prohibidas

El abogado añadió que, ante un error, debe actuarse con prontitud y transparencia, en cumplimiento de los deberes profesionales. La confianza, dijo, se construye con información clara y gestiones diligentes, no con promesas de éxito.