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Por tanto

¿Compró un vehículo o una propiedad, pero no hizo el traspaso? Estos son los riesgos

Sonia Aragón, socia de la firma Quatro Legal, explicó las diferencias entre adquirir un bien, formalizar su traspaso e inscribirlo en el Registro Nacional, así como las responsabilidades y los riesgos legales que surgen cuando el trámite queda pendiente

Un contrato de compraventa de vehículo con la leyenda "Traspaso pendiente. Compromiso de traspaso", un fajo de billetes, llaves, un cuaderno y un bolígrafo sobre una mesa frente a un automóvil gris estacionado. A la derecha, las manos de una persona sostienen un documento. En la esquina inferior izquierda aparece el logotipo de "Por Tanto. Análisis de sentencias judiciales. La Nación" y en la esquina inferior derecha se lee "En colaboración con Quatro Legal".
Dejar pendiente el traspaso de un vehículo o inmueble puede exponer a compradores y vendedores a embargos, deudas y reclamos de terceros. (Imagen con fines ilustrativos, generada con IA) Gemini
Arianna Villalobos Solís