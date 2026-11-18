El ahorro de ‘Black Friday’ en ‘La Nación’ no termina después del primer año. Hasta el 29 de noviembre de 2026, los nuevos suscriptores podrán adquirir la suscripción digital anual por $22,99, en lugar de su precio regular de $129,99, y renovarla a un precio preferencial en los años siguientes.

Quienes aprovechen esta promoción podrán disfrutar de todo el contenido digital de ‘La Nación’ por $22,99 durante el primer año. A partir del segundo, la renovación será de $59,99 anuales, un precio preferencial que se mantendrá de manera permanente.

¿Cuánto cuesta la suscripción con la oferta de ‘Black Friday’?

La promoción contempla un precio para el primer año y otro para las renovaciones posteriores:

Primer año: $22,99.

Segundo año y siguientes: $59,99 anuales.

Precio regular de referencia: $129,99 anuales.

Así, el precio de $22,99 corresponde únicamente al primer año de suscripción. El beneficio permanente es la posibilidad de renovar por $59,99 al año.

La suscripción digital anual de ‘La Nación’ tiene un 80% de descuento por ‘Black Friday’. Oferta solo para nuevos suscriptores hasta el 29 de noviembre de 2026. (Diseño/Diseño)

Una oferta que va más allá del ‘Black Friday’

Con esta promoción, ‘La Nación’ busca ofrecer a sus lectores una oportunidad de ahorro a largo plazo: además del precio inicial, quienes adquieran la oferta mantendrán una tarifa preferencial para las renovaciones de su suscripción digital anual.

¿Hasta cuándo está disponible la promoción?

La promoción de ‘Black Friday’ estará disponible hasta el 29 de noviembre de 2026 y aplica exclusivamente para nuevos suscriptores.

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