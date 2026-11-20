San José, Costa Rica. El Campeonato AMA Superbike Castrol Actevo cerrará su temporada 2026 este domingo 22 de noviembre en el Circuito Star Cars de Parque Viva en La Guácima de Alajuela, con una jornada decisiva que contará con la participación del estadounidense Brandon Paasch y el colombiano Stefano Mesa, dos pilotos internacionales que ya han competido con gran éxito en el certamen nacional.

Las competencias comenzarán a las 9:00 a. m. y definirán los títulos que todavía permanecen en disputa, después de una temporada marcada por el esfuerzo de los pilotos y grandes batallas en pista.

Uno de los principales atractivos será el regreso de Brandon Paasch, ganador de las 200 Millas de Daytona en 2021 y 2022. El estadounidense cuenta además con experiencia en el Campeonato MotoAmerica, donde ha competido en categorías como Superbike, y aportará su trayectoria a la última fecha del año.

(N/A/CRRL)

También estará presente Stefano Mesa, piloto colombiano de amplia experiencia en el motociclismo estadounidense, con más de 30 podios acumulados en competencias de AMA y MotoAmerica. Su trayectoria incluye actuaciones destacadas en categorías como Supersport y Stock 1000.

Ambos corredores ya han demostrado su nivel ante la afición costarricense. En la segunda fecha de esta temporada, disputada en Parque Viva, Mesa se adjudicó la victoria en SBK 1000, mientras Paasch completó el podio en la tercera posición. Su regreso sumará atractivo y exigencia deportiva a la gran final.

La programación incluirá las categorías MM1 y MM2, Supersport 200 y 300, Supermoto SM1 y SM2, R3 Cup, AMA Women y Mini GP, además de las divisiones de mayor cilindrada del campeonato, para reunir a distintas generaciones de pilotos en una misma jornada.

Otra de las novedades será el trazado que utilizarán las categorías Supersport 200, 300 y Supermoto, que competirán en un circuito diferente. Esta configuración plantea nuevos retos para los participantes en una fecha clave para quienes buscan cerrar la temporada en lo más alto.

Brandon Paasch y Stefano Mesa competirán en la gran final del Campeonato AMA Superbike