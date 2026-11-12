Regresan los vuelos directos a un destino del Caribe que conquista a los costarricenses

Sus aguas color turquesa, su variada gastronomía y sus hoteles todo incluido lo convierten en uno de los destinos caribeños más atractivos para los costarricenses. Además, ofrece alternativas para distintos presupuestos, lo que amplía las posibilidades para quienes buscan unas vacaciones en el Caribe.

La buena noticia es que este mes regresaron los vuelos directos entre el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela, y este paradisíaco destino.

Se trata de República Dominicana, una nación que ofrece múltiples alternativas para quienes desean disfrutar de unas vacaciones en el Caribe.

Entre sus principales atractivos destacan la popular Punta Cana, con sus extensas playas y hoteles todo incluido; la espectacular Isla Catalina, famosa por sus aguas cristalinas, y Santo Domingo, una capital que conserva un importante patrimonio histórico y arquitectónico.

¿Cuál aerolínea ofrece conexión directa?

Según los datos de conectividad aérea publicados en noviembre de 2026 por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la aerolínea dominicana Arajet reactivó sus operaciones entre Costa Rica y República Dominicana, luego de varios meses sin ofrecer esta conexión.

La programación contempla tres vuelos semanales: martes, miércoles y sábado.

La ruta conecta el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría con el Aeropuerto Internacional de Las Américas, en Santo Domingo.

Esta conexión representa una oportunidad para los viajeros costarricenses que desean conocer República Dominicana, pero también para quienes buscan utilizar la capital dominicana como punto de conexión hacia otros destinos del Caribe y Suramérica.

Parque Colón, en el corazón de Santo Domingo, República Dominicana. (Jairo Villegas S.)

Una semana para combinar ciudad y playa

República Dominicana ofrece suficientes atractivos para organizar unas vacaciones de siete días sin permanecer necesariamente en un mismo hotel.

Una alternativa es combinar Santo Domingo con Bayahíbe, una localidad costera que permite disfrutar de playas caribeñas y realizar excursiones marítimas.

Este podría ser un itinerario:

Día 1: Llegada a Santo Domingo

Después del vuelo desde Costa Rica, dedique el primer día a instalarse en el hotel y descansar. Si llega con suficiente tiempo, puede aprovechar para conocer los alrededores.

Día 2: Descubra la capital dominicana

Reserve el día para recorrer la Zona Colonial de Santo Domingo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Entre sus principales atractivos están la Catedral Primada de América, el Alcázar de Colón, la calle El Conde y la Plaza de España.

También puede disfrutar de la gastronomía dominicana en alguno de los restaurantes de la zona.

Día 3: Más historia y cultura

Dedique otra jornada a conocer otros sectores de Santo Domingo. Puede visitar el Faro a Colón, el Parque Nacional Los Tres Ojos y el Malecón, donde encontrará restaurantes y espacios para disfrutar del ambiente de la ciudad.

Día 4: Traslado a Bayahíbe

Después del desayuno, trasládese hasta Bayahíbe, en la provincia de La Altagracia.

Esta comunidad costera es conocida por sus playas, sus aguas tranquilas y su ambiente turístico. Instálese en un hotel y aproveche la tarde para disfrutar del mar Caribe.

Día 5: Excursión a Isla Catalina

Reserve esta jornada para conocer Isla Catalina, uno de los atractivos naturales más conocidos de la zona.

La excursión permite disfrutar de playas de arena blanca, aguas transparentes y actividades acuáticas como el esnórquel, dependiendo de las condiciones del mar y del paquete contratado.

Día 6: Disfrute de las playas

Dedique el día a descansar y disfrutar de Bayahíbe. Puede aprovechar las instalaciones del hotel, conocer otras playas cercanas o contratar alguna excursión adicional.

Día 7: Regreso a Costa Rica

Después del desayuno, organice el traslado hacia el aeropuerto de Santo Domingo para tomar el vuelo de regreso a Costa Rica. Es importante reservar suficiente tiempo para este desplazamiento y verificar el horario de salida.

De esta manera, una semana en República Dominicana permite combinar historia, gastronomía, cultura y playas caribeñas en unas mismas vacaciones.