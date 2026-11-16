El impensado requisito que pueden pedirle en migración al salir de Marruecos

Marruecos reúne ingredientes que lo convierten en un destino único. Tiene ciudades esplendorosas por su historia y arquitectura, como Marrakech; otras modernas, como Rabat y Casablanca, y algunas que sorprenden por sus colores, como Chefchaouen, conocida mundialmente como la ciudad azul.

A esto se suma el desierto del Sáhara, donde un paseo en dromedario, una caminata entre las dunas al atardecer y una aventura en vehículos 4x4 pueden convertirse en recuerdos para toda la vida.

En un país lleno de hermosos zocos —esos mercados laberínticos donde se consigue prácticamente de todo— y con una gastronomía que invita a probar sus tradicionales tajines, preparados con pollo, vegetales, carne de res y hasta conejo. Sin embargo, hay un detalle que conviene tener presente antes de emprender el viaje de regreso.

Después de disfrutar durante 11 días de distintas localidades marroquíes en octubre anterior, llegó nuestro momento de abandonar el país. Tomamos un vuelo desde Casablanca con destino a Madrid, España.

Llegamos al Aeropuerto Internacional Mohammed V, una moderna terminal que lleva el nombre del monarca considerado una figura clave en la independencia de Marruecos.

Durante nuestra experiencia, tanto al ingresar como al salir del país, el control migratorio se realizó de manera individual: cada pasajero debía presentarse por separado ante el oficial, incluso si viajaba acompañado.

Pero hubo otro detalle que nos llamó la atención.

Cuando llegamos al puesto migratorio para abandonar Marruecos, los oficiales volvieron a solicitarnos la visa que habíamos utilizado para ingresar al país. Por eso, fue importante tenerla a mano y no haberla descartado durante el recorrido.

Los costarricenses necesitan tramitar una visa para visitar Marruecos. Existen diferentes posibilidades para hacerlo, dependiendo de los documentos con los que cuente cada viajero.

Quienes no cumplen las condiciones para solicitar una visa electrónica deben gestionar una visa consular ante la representación diplomática marroquí correspondiente. En el caso de Costa Rica, el trámite se puede consultar con la Embajada de Marruecos en Ciudad de Guatemala.

Uno de los rincones más populares de Chefchaouen, la ciudad azul en Marruecos. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

Por otra parte, quienes tengan determinados documentos de residencia o una visa vigente de países habilitados pueden optar por la modalidad electrónica. Por ejemplo, una visa estadounidense de entradas múltiples, con al menos 90 días de vigencia al momento de solicitar el documento, permite acceder a esta posibilidad, siempre que se cumplan los demás requisitos.

En ese caso, lo recomendable es llevar una copia impresa de la autorización electrónica, además de conservar el archivo digital en el teléfono.

A diferencia de otros destinos, donde el documento migratorio suele ser importante principalmente al ingresar, nuestra experiencia en Marruecos nos recordó que también puede ser necesario tenerlo disponible al momento de abandonar el país.

Por eso, si tiene previsto visitar este destino del norte de África, no deseche la visa después de pasar el primer control migratorio. Consérvela durante toda la estadía: podría volver a necesitarla cuando llegue el momento de regresar a casa.