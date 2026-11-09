¿Cuántas páginas en blanco debe tener su pasaporte para viajar a Estados Unidos?

Boletos de avión a Estados Unidos comprados, lista de lugares por visitar preparada, equipaje hecho… ¡Un momento! Revise las páginas en blanco de su pasaporte.

Algunos viajeros frecuentes suelen tener sus documentos de viaje llenos de sellos, de manera que echar un vistazo antes de salir de casa no está de más.

Aunque el Departamento de Estado de Estados Unidos no establece un número exacto de páginas en blanco que deba tener el pasaporte entre sus condiciones generales de ingreso para visitantes, la oficina de atención de visas estadounidenses sí ofrece una recomendación al respecto.

La entidad aconseja disponer de entre una y dos páginas completamente en blanco para visas y sellos. Una de ellas es necesaria para imprimir la visa estadounidense, en caso de que el viajero deba solicitarla.

“Las visas estadounidenses de no inmigrante requieren una página completamente en blanco en el pasaporte para su impresión. Debe asegurarse de que su pasaporte tenga al menos una o dos páginas completamente en blanco para visas o sellos, de modo que la Embajada o el Consulado de Estados Unidos puedan colocar la visa y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) pueda añadir los sellos de entrada”, explica la oficina en su sección de preguntas frecuentes.

Esta recomendación se mantiene incluso cuando los controles migratorios estadounidenses han incorporado procedimientos automatizados y los oficiales ya no colocan necesariamente un sello físico en todos los pasaportes.

Sin embargo, las autoridades recomiendan conservar espacio disponible para eventuales sellos migratorios.

Por eso, antes de viajar, revise no solo la fecha de vencimiento de su pasaporte costarricense, sino también las páginas disponibles.

Aunque no se trata de una cantidad mínima establecida como requisito general de ingreso a Estados Unidos, contar con ese espacio puede evitarle inconvenientes al realizar trámites de visa o durante futuros viajes.

La recomendación es sencilla: no espere a que su pasaporte esté completamente lleno para gestionar uno nuevo.