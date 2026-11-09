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De viaje con Jairo

¿Cuántas páginas en blanco debe tener su pasaporte para viajar a Estados Unidos?

Esto dicen autoridades estadounidenses sobre las páginas en blanco que debe tener su pasaporte

Aeropuerto de Miami
El aeropuerto de Miami es uno de los principales sitios de ingreso de costarricenses a Estados Unidos. Jairo Villegas S.
Jairo Villegas S.