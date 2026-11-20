Europa es uno de esos destinos que muchos desean conocer, pero que también genera temor por el costo del viaje y la logística que implica organizar un recorrido por el viejo continente.

Por eso, una de las preguntas más frecuentes entre quienes planean vacacionar en Europa es cuándo resulta más barato viajar. Aunque hay muchas variables y no existe una fórmula que garantice el menor precio, sí hay algunas generalidades que pueden ayudarle a tomar una mejor decisión.

El clima también juega un papel fundamental. Dependiendo de las actividades que quiera realizar, incluso podría convenirle viajar durante los meses más fríos, cuando la demanda disminuye y algunos gastos pueden ser menores.

Boleto aéreo

Es difícil predecir cuándo aparecerán las mejores ofertas, especialmente en un contexto en el que los costos de operación de las aerolíneas y el precio de los combustibles pueden influir en las tarifas.

Comprar el boleto aéreo con al menos seis meses de anticipación puede ser una buena estrategia , aunque no garantiza conseguir el precio más bajo. También conviene estar pendiente de promociones de distintas aerolíneas, pues periódicamente aparecen oportunidades para volar a Europa a tarifas atractivas.

Como referencia, abril, mayo, setiembre y octubre han sido meses en los que se han encontrado con mayor frecuencia precios interesantes para viajar desde Costa Rica. Sin embargo, estas tarifas no necesariamente coinciden con los períodos en los que los hospedajes son más económicos en Europa.

Por ejemplo, hace pocas semanas Air France ofrecía vuelos a Madrid, con escala en París, por $607 ida y vuelta para viajar en mayo de 2027.

Si solo puede viajar en diciembre o a inicios de enero, lo recomendable es adquirir los boletos con mayor anticipación, pues las tarifas suelen elevarse considerablemente conforme se acercan las festividades. Recuerde que estas son generalidades, no reglas que se cumplen en todos los casos.

Hospedajes

Mucho dependerá del destino que elija, pero enero, después del día 6, y febrero suelen ser meses más económicos para encontrar alojamiento en buena parte de Europa.

El inconveniente es que muchos países registran temperaturas bajas y días más cortos, pues amanece más tarde y anochece temprano.

Marzo todavía puede ofrecer precios atractivos y coincide con la transición hacia la primavera. Abril suele ser un mes intermedio en tarifas, mientras que en mayo comienzan a aumentar los precios , aunque ambos son períodos muy agradables para visitar el continente.

Junio todavía puede ser una buena época para viajar, pero encontrará tarifas más elevadas conforme se aproxima la temporada alta .

Julio y agosto, por su parte, suelen ser de los meses más caros , además de que el calor puede ser intenso, dependiendo del destino. También coinciden con las vacaciones de verano de muchos europeos, por lo que aumenta considerablemente la demanda turística.

En setiembre y octubre los precios pueden comenzar a moderarse, mientras que noviembre suele ofrecer buenas oportunidades para encontrar hospedajes a tarifas más económicas .

Diciembre es un mes de contrastes: en sus primeras semanas puede haber opciones interesantes, pero conforme se acercan Navidad y Año Nuevo, los precios suelen subir considerablemente.

Atractivos turísticos

En muchos atractivos turísticos, las tarifas de entrada no necesariamente varían según la temporada, aunque hay excepciones y algunos lugares pueden tener tarifas diferenciadas o promociones.

Lo que sí cambia es la experiencia de la visita. Durante el invierno, algunos sitios reducen sus horarios de apertura, mientras que en los meses de mayor demanda las filas y la cantidad de visitantes pueden resultar agobiantes.

Por eso, viajar en temporada baja no solo puede ayudarle a ahorrar, sino también a disfrutar algunos lugares con mayor tranquilidad.

Alimentación

Procure evitar los restaurantes más turísticos, especialmente aquellos ubicados en las zonas de mayor afluencia de visitantes, donde los precios pueden ser más elevados.

Una estrategia que utilizan muchos viajeros para reducir gastos es hospedarse en alojamientos que permitan preparar al menos el desayuno. De esta manera, pueden comenzar el día sin necesidad de pagar siempre por una comida fuera y reservar parte del presupuesto para almorzar o cenar en restaurantes durante sus recorridos.

¿Cuál es la mejor época?

Si busca una mejor relación entre precio y experiencia, enero, febrero y noviembre pueden ser atractivos por sus tarifas más económicas . Sin embargo, mayo, setiembre y octubre pueden ofrecer un equilibrio más favorable entre clima, costos y condiciones para disfrutar de un viaje por Europa.

Es difícil conseguir que todo coincida: un boleto aéreo económico, un hospedaje barato, buen clima y poca afluencia de turistas. Por eso, antes de elegir las fechas, determine qué es lo más importante para usted y cuánto está dispuesto a sacrificar en cada aspecto.