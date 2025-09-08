Blogs

Costa Rica ante la creciente amenaza cibernética: ¿está preparado para proteger su información digital?

En un mundo cada vez más conectado, la ciberseguridad ya no es un lujo, sino una necesidad urgente. Costa Rica ha sido blanco de ciberataques de alto impacto y millones de intentos diarios. ¿Cuenta con las herramientas para proteger su información?

Por Allison Solano Marchena

A pesar de los avances en digitalización, muchos usuarios, organizaciones e incluso instituciones públicas siguen sin comprender a fondo qué implica protegerse en el entorno virtual. En lugar de asociarla únicamente con herramientas tecnológicas o departamentos especializados, la ciberseguridad debe entenderse como un componente transversal de la vida moderna. Desde el acceso al correo electrónico hasta las operaciones financieras, prácticamente todo depende de sistemas digitales cuya vulnerabilidad afecta a toda la sociedad.








