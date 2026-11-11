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¿Ocaso del Estado de bienestar? El análisis del historiador Víctor Hugo Acuña sobre el momento que vive el país

Víctor Hugo Acuña analiza los riesgos democráticos del país, el ocaso del Estado de bienestar y el papel de la ciudadanía ante un complejo panorama político

Victor Hugo Acuña, historiador e intelectual costarricense
Víctor Hugo Acuña, historiador, intelectual costarricense, promotor de múltiples iniciativas académicas centroamericanas, ahora retirado. Rafael Pacheco Granados
Fernando Chaves Espinach