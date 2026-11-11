¿Ocaso del Estado de bienestar? El análisis del historiador Víctor Hugo Acuña sobre el momento que vive el país

Antes de llegar a su casa, ya sabía que el jardín sería amplio, ancho, abierto. Allí, una tarde reciente, le preguntamos al reconocido académico Víctor Hugo Acuña qué lleva a una persona a convertirse en historiadora. Como todo profesional de su gremio que se precie, empezó por decir que el asunto era complicado. “Para llegar a esa pregunta a la respuesta a esa pregunta voy a pasar por este camino”, comenzó.

Dicha ruta está en peligro, advierte, porque se trata de la trayectoria de miles de personas tras la consolidación institucional de Costa Rica a mediados del siglo XX. “Yo soy un hijo típico, clásico del Estado de Bienestar costarricense que ahora lo tenemos en crisis y cuya crisis nos está poniendo ahora en riesgo la democracia”, afirma el investigador.

De “origen modesto” en barrio México, Víctor Hugo Acuña Ortega llegó al Premio Nacional de la Academia de Historia en 2024, es doctor en Historia de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París (1978), profesor emérito de la Universidad de Costa Rica.

“Bueno, eso es una trayectoria que seguimos miles de personas durante las décadas de los 60 y 70 y que se fue apagando hacia la década de 1980. Tuve salud gracias al Ministerio de salud y a la Seguridad Social”, afirma. Eso es lo que ve cambiando y, como quiere advertir, lo que puede poner en crisis la paz social del país.

Víctor Hugo Acuña reside en Tres Ríos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Problemas de la historia

“Costa Rica es un país ‘diferente’ en el contexto centroamericano: esta es la imagen que sirve de fundamento a su identidad nacional”, comienza un conocido texto de Acuña. Por supuesto, las demás páginas dedican a complicar la historia. Lo que nos ocupa hoy es comprender cómo se tejió esa idea de la diferencia y qué había de real en ella, con el fin de comprender si se deshilacha.

Para llegar a explicarlo, la formación de Acuña pasó por Rose Marie Karpinsky, Enrique Guier y Ciro Cardoso, así otras figuras aquí y luego en Francia. “Yo no soy un historiador aislado. Yo pertenezco a una generación de gente que recibió muy buena formación como historiadores o como científicos sociales, incluidos eh antropólogos, sociólogos, politólogos, etcétera”, señala.

Aun así, historia no fue su primera opción, sino la economía. Pero pronto encontró una veta: “Fue un conjunto de circunstancias que permitió que, de repente, descubriera mi pasión por la historia. Y esa pasión tiene una vertiente peculiar”. Como dice, “quienes estudiamos historia desarrollamos una sensibilidad muy particular hacia el pasado, pero yo no soy un apasionado del pasado. Para nada”.

18/09/2026 Tres Ríos. Víctor Hugo Acuña, historiador, intelectual costarricense, promotor de múltiples iniciativas académicas centroamericanas, ahora retirado. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“A mí lo que me apasiona es el tiempo, la temporalidad. Es esa conciencia de la fugacidad, del cambio que se observa en el universo desde el Big Bang, en la historia de la Tierra, en la evolución de la vida y en la historia humana, lo que me llevó a apasionarme por la historia”, afirma Acuña.

Así, tras regresar al país, deseaba transformar esa mirada de la historia como una sucesión de presidentes y fechas a un relato más complejo sobre lo que somos. “El presente tiene un fondo, un fondo temporal, son estratos de tiempo sobre los cuales se monta un presente”, subraya. No quiere decir que todos lo tengamos claro.

Quizás influya lo rápido que olvida nuestra sociedad, aunque allí están las herramientas a mano “La producción historiográfica costarricense es de muy buena calidad”, dice Acuña. En términos profesionales, la investigación histórica que se realiza en el país es, en general, muy buena. El problema es que esa riqueza historiográfica se traduce de manera insuficiente en la enseñanza secundaria y, sobre todo, en los programas del Ministerio de Educación Pública”, lamenta.

- ¿Le preocupa esta este resurgir de discursos políticos que ya se están metiendo con el contenido de la enseñanza? En el presente, ¿cómo caracterizar la situación presente de Costa Rica y de América Central?

- Los científicos sociales e incluso algunos colegas historiadores utilizan el término populismo. Yo prefiero hablar de transición autoritaria.

“¿Por qué? Porque considero que Costa Rica atraviesa actualmente una transición autoritaria. Su expresión más clara la formuló el propio presidente de facto cuando manifestó que quiere controlar el Poder Judicial. Otra señal evidente es la propuesta del diputado José Miguel Villalobos de establecer la reelección presidencial, una idea que esperamos no pase de ser una fantasía.

“Ese es el gran problema que enfrentamos en este momento. Hay transiciones autoritarias en distintas partes del mundo, algunas de las cuales avanzan de manera rotunda y radical, como ocurrió en Nicaragua. Allí se configura un régimen que por momentos parece totalitario, basado en la destrucción sistemática de la sociedad civil y en el saqueo de lo público.

“Una peculiaridad de estos autoritarismos latinoamericanos, de estas transiciones autoritarias, es que están profundamente teñidos de corrupción.

18/09/2026 Tres Ríos. Víctor Hugo Acuña, historiador, intelectual costarricense, promotor de múltiples iniciativas académicas centroamericanas, ahora retirado. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Yo no diría eso, por ejemplo, del gobierno de Giorgia Meloni. No tengo los datos para afirmar que es un gobierno corrupto.

“Pero sí está claro que el gobierno de Maduro es corrupto. También lo sabemos del gobierno de Daniel Ortega. Y la familia Bukele ha sido muy cuestionada por la forma en que maneja sus intereses privados y mezcla lo público con lo privado.

“Yo diría que el problema de nuestro presente es ese. En el caso específico de Costa Rica, hablaría del ocaso —no del fracaso— del Estado de bienestar que benefició a tanta gente. Eso es clave”.

-Esta es una sociedad distinta a la sociedad en la que yo crecí. Para empezar como la quinta parte ha nacido después del referéndum del TLC...

- Es una sociedad en la que la población joven se va reduciendo y donde la informalidad predomina en la economía. Es una sociedad que funciona a dos velocidades. Por un lado, está la gente vinculada al mundo de las zonas francas y la alta tecnología. Por otro, probablemente el sector mayoritario, que vive de una economía que no se ha transformado por completo y donde se concentra la informalidad.

“La sociedad ha cambiado y los sujetos sociales también. Las mujeres, felizmente, ya no son sumisas. Los jóvenes tampoco. Las estructuras familiares cambiaron profundamente. Han aparecido nuevos derechos que han generado fuertes tensiones en la sociedad. El tema de la diversidad es clave para entender los conflictos actuales.

“Todo eso parece obligarnos a replantear dos cosas. Por un lado, cómo funciona un sistema democrático cuando los sujetos sociales son tan distintos de los que éramos hace 50 o 60 años. Yo tampoco soy el mismo. Hace 50 años era un muchacho; ahora soy un adulto mayor. Formo parte de una población creciente de personas adultas mayores que tiene necesidades específicas de las que esta sociedad debe ocuparse.

“Y hay otro elemento, la cereza del pastel, que solemos olvidar y que está completamente ausente en esta transición autoritaria: la transición ambiental. Mire a su alrededor y tendrá el testimonio. Estamos ante una transformación de dimensiones profundas: el Antropoceno o el Capitaloceno, como usted lo quiera llamar”.

18/09/2026 Tres Ríos. Víctor Hugo Acuña, historiador, intelectual costarricense, promotor de múltiples iniciativas académicas centroamericanas, ahora retirado. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

-La gran pregunta que tiene todo el mundo, aunque ya me la medio respondió, es si es reversible esta tendencia al autoritarismo. Más allá de la persona que esté dando la cara.

- Digamos, aquí uno puede confundir confundir deseos con realidad. Si yo le digo que es irreversible, es que estoy entregando las armas. Yo le digo que no, que es reversible.

“Que es reversible que y como que es un fenómeno global y que como fenómeno global está condicionado por por lo que acontece fuera (...)”, dice.

Pero la historia está más presente de lo que parece, siempre. Lo vimos recientemente con declaraciones sobre 30, luego 50 y luego 70 años de una presunta “dictadura”. Aunque desvanecidas ya del discurso de gobierno dichas expresiones, evidenciaron un interés por reescribir una narrativa de la historia. ¿Por qué es importante para un gobierno que se considera refundador esta estrategia?

“La única manera, digamos, de justificar esa transición autoritaria que ellos pretenden realizar, dentro de un proyecto de extrema derecha —porque puede haber transiciones autoritarias desde perspectivas de izquierda, como ha sido el caso en América Latina—, tiene que ver con dos elementos”, considera don Víctor Hugo.

“Hay un elemento específico: uno de los fundamentos más sólidos de la identidad nacional costarricense es cierta mirada de la historia. Y esa mirada se puede resumir en la idea de excepción”, considera.

Pero eso ha ido modificándose, en parte por las presiones sociales, como admite el historiador. “Tiene un componente racializado, racista, muy problemático, que no ha desaparecido, pero que ya se ventila con mucha claridad en la esfera pública. Me refiero a esa idea, que no tiene ningún fundamento, de que éramos blancos y europeos”, explica.

“Pero usted no puede proponer un proyecto alternativo a la Costa Rica que ha existido a lo largo del tiempo, cuyos resultados se decantaron en la historia y cimentaron una determinada identidad y una idea de convivencia social, sin borrar esa historia. Usted tiene que borrarla”, subraya.

Manifestaciones cada vez más frecuentes han reiterado el interés en conservar símbolos de una historia común, como la educación universal. (JOHN DURAN/John Durán)

“Los regímenes en transición autoritaria, a diferencia de los regímenes conservadores, suelen presentarse como refundadores. En ese sentido, están emparentados con el fascismo, tanto con el nazismo como con el fascismo italiano, porque llegan y proponen un cambio profundo, una revolución”, explica Acuña.

“El caso de Bukele es muy particular porque individualiza ese proyecto. Es decir, no hay proyecto: el proyecto es él”, considera.

Otra cosa distinta es nuestro país, pero Acuña aprecia una distinción crucial: que pese a sus problemas y errores, no toda la población está dispuesta a permitir dicho borrado histórico, en su opinión.

“Lo que he estado pensando, al ver la faroleada y lo que ocurrió en el plantón del Poder Judicial, es que borrar la historia de Costa Rica tal y como la vive o la entiende la población —que, por supuesto, tiene idealizaciones y aspectos que no son exactamente ciertos— no es tan fácil. No creo que sea tan fácil”, considera Acuña.

“Usted puede, no sé, tratar de ahogar financieramente a la Universidad de Costa Rica, pero negar el papel que ha tenido en la historia del país durante los últimos 80 años no es tan fácil”, dice. “Ahora, todo es posible con la magia de las redes sociales, con los trolls, con las políticas del resentimiento y la manipulación de las emociones. Pero ese ‘todo es posible’ tiene un límite. Y ese límite parece ser, en este momento, el económico”.

¿Qué sigue?

Cuando hablamos con Víctor Hugo Acuña en su jardín, apenas habían pasado unos días desde el “plantón” en favor del Poder Judicial. Desde entonces, las protestas cada vez más frecuentes han mantenido tonos similares: una búsqueda de recuperar algo del pasado.

“Vivimos tiempos de incertidumbre y a cada uno le toca actuar como le corresponde”, dice Acuña. Hay que hacerse cargo, le digo.

“Hay que hacerse cargo. Si no lo hacemos, estamos fregados”, responde el historiador.

“Pero insistiría en algo importante: hacerse cargo no significa únicamente movilizarse en defensa de las instituciones democráticas. También implica defender las prácticas democráticas, el sufragio y la confianza en este mecanismo, así como la transparencia en la gestión pública, entre otros aspectos”, considera.

“Sin embargo, creo que una de las mayores dificultades estará en una palabra: sacrificio. Para darle un nuevo rumbo a la democracia costarricense, hay que dotar de un nuevo contenido a los derechos sociales y económicos del conjunto de la población”.

¿Cómo podríamos lograrlo? Tal vez la historia tenga algo que decirnos al respecto.