La película Blow-Up, de Michelangelo Antonioni, es uno de los grandes clásicos de los 60 porque se fija en una ansiedad muy propia de la época: la superficialidad. Supuestamente es negativa. ¡Quién sabe! Veruschka, la primera supermodelo del mundo, aparece como para representar la ligereza y, sin embargo, es extraordinariamente magnética, con muchas capas, curiosa, extraña. De pronto la superficie no es tan delgada.

Vera Anna Gottliebe Gräfin von Lehndorff, nacida de la aristocracia alemana, falleció este martes en Berlín, a los 87 años. Llevaba años retirada del ojo público, pero su estela sigue muy presente. Puede ser considerada la primera “supermodelo”, creadora de la idea en la época en que revistas de moda, televisión y cine se inventaban la figura.

Veruschka no quería ser solamente bella: quería transformarse. Su rostro anguloso, su figura de 1,83 metros y una presencia felina, esquiva o provocadora —según requiriese el lente— la convirtieron en una de las imágenes más reconocibles de los años 60.

Ella encontró en la fotografía y el arte una posibilidad más amplia, más allá de la ilustración, al utilizar su cuerpo para construir personajes, imágenes y mundos contenidos en la página publicitaria.

La supermodelo Veruschka en 1968. (anónimo/Wikimedia Commons)

¿Quién fue Veruschka?

Nacida en 1939 en Königsberg, entonces Prusia Oriental, su infancia estuvo marcada por la Segunda Guerra Mundial. Su padre, Heinrich von Lehndorff-Steinort, fue ejecutado en 1944 por participar en la conspiración para asesinar a Adolf Hitler.

Tras la guerra, estudió arte en Alemania y comenzó a trabajar como modelo en Italia. Allí empezó también la construcción de Veruschka, un nombre artístico y una identidad que la alejaban de su origen aristocrático y le permitían presentarse como una figura enigmática.

En Nueva York encontró una aliada decisiva en Diana Vreeland, entonces editora de Vogue. Ante la cámara de Richard Avedon, Irving Penn, Horst P. Horst y Franco Rubartelli, entre otros de los grandes fotógrafos de la era, desarrolló una expresividad poco habitual en el modelaje de la época.

Avedon llegó a describirla como “la mujer más bella del mundo”. Sin embargo, lo extraordinario de Veruschka no era solo su apariencia, sino su capacidad para intervenir en la imagen y convertir cada sesión en una interpretación: un acto de alquimia entre fotógrafo y modelo, como lo entendemos hoy, a tantos años de su destello inicial.

Veruschka en una foto publicitaria de Blow-Up (1966). (Michelangelo Antonioni/Wikimedia Commons)

Veruschka von Lehndorff en el Café Cadore, Múnich, 1960. (Barbara Niggl Radloff /Wikimedia Commons)

En 1966, Michelangelo Antonioni la incorporó a Blow-Up, película fundamental para retratar el Londres de la contracultura y la cultura de la moda.

Veruschka se interpretó a sí misma en una escena junto al fotógrafo protagonista, encarnado por David Hemmings. Su aparición, breve pero memorable, la proyectó más allá de las revistas y la convirtió en una figura de la cultura popular.

Veruschka fue musa de Richard Avedon, Irving Penn y Franco Rubartelli, y dejó una imagen imborrable en ‘Blow-Up’, de Michelangelo Antonioni

A mediados de los años 70 se distanció de la industria de la moda para profundizar en su trabajo artístico. Junto con el artista Holger Trülzsch desarrolló una serie de fotografías en las que utilizaba pintura corporal para camuflarse en paisajes, superficies y objetos.

En esas imágenes, el cuerpo no es adorno, es materia, soporte y parte de la composición. El proyecto quedó recogido en el libro Trans-Figurations, cuyo prólogo escribió la ensayista Susan Sontag.

También participó en 1971 en una campaña publicada por la revista alemana Stern, en la que 28 mujeres declararon públicamente que habían abortado, en un momento en que la práctica era ilegal. Su presencia en aquella iniciativa mostró otra dimensión de una figura que participaba de los debates de su tiempo.

En una entrevista recogida por el cine Arsenal de Berlín, Veruschka definió su etapa como modelo como “una especie de actuación interpretada por el personaje artificial de Veruschka, que yo misma creé en los años 60″. La modelo como creadora, a la par del fotógrafo: una idea rompedora cuando todavía nos cuesta aceptarla.

En 2015, cuando le preguntaron cómo quería ser recordada, su respuesta fue clara: no como la primera supermodelo.

Aunque sus apariciones en las pasarelas se hicieron menos frecuentes, Veruschka nunca se retiró por completo del modelaje. En el 2000 participó como modelo invitada en el Festival de Moda de Melbourne, Australia.

Una década después, a los 71 años, desfiló para el diseñador británico Giles Deacon durante la Semana de la Moda de Londres. En 2017 volvió a posar para la industria al protagonizar el catálogo de la colección Resort 2018 de la firma sueca Acne Studios.

“Me vestí completamente de negro, fui a ver a los fotógrafos más destacados —como Irving Penn— y les dije: ‘Soy Veruschka; vengo de la frontera entre Rusia, Alemania y Polonia. Me gustaría ver qué pueden hacer con mi rostro’”, dijo una vez.

De todo. Hicieron de todo. Se inventaron una figura que dura hasta hoy. Más que modelo, una artista de todo el cuerpo, con todo el cuerpo.