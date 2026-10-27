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Áncora

Tras los pasos de Lastenia Araujo, una artista salvadoreña que dejó huella en la Costa Rica de los años 30

La investigadora Elena Salamanca expone los hallazgos de su investigación sobre una artista olvidada, su obra y su pensamiento crítica

Exposición de Lastenia Araujo y retratos de la curadora e investigadora Elena Salamanca
En el Centro Cultural España, exposición de obras de Lastenia Araujo, a cargo de la curadora e investigadora Elena Salamanca. Rafael Pacheco Granados
Fernando Chaves Espinach

Lastenia Araujo es una gran desconocida que no tiene por qué serlo. Se la conoce lo suficiente en El Salvador, donde nació, ni en Costa Rica, donde colaboró con Repertorio Americano y expuso obras en el Teatro Nacional. Pero brillaba en medio de múltiples descubrimientos de la investigadora y escritora Elena Salamanca como una excepción en el mapa cultural de la época, así que había que seguir indagando.

El resultado es la exposición Lastenia Araujo Serpas. Una mano en la luz y otra en la sombra (Grabados 1936-1942), primera muestra monográfica de la artista. Abierta hasta el 14 de noviembre en el Centro Cultural de España (CCE), ofrece un vistazo a los lazos intelectuales entre mujeres de Centroamérica, la marginación histórica de algunas crea”doras y las posibilidades de reescribir los relatos que ofrecen nuevas investigaciones.

El interés de Elena Salamance por la figura de Araujo empezó hace década y media, indagando sobre exiliados salvadoreños durante la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez (1931-1944). Un entrevistado de la época en Costa Rica la reconocía entre los grandes artistas de su país en la época, junto a los conocidos José Mejía Vides y Miguel Ortiz Villacorta.