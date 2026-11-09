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Áncora

Salen a la luz los diarios del gran escritor mexicano Sergio Pitol, entre el disfrute de la vida y lo que debió ocultar

Sergio Pitol guardó por décadas sus vivencias más oscuras e íntimas. Estos son los secretos, amores y fracturas que el autor prefirió callar en vida

El escritor Sergio Pitol afuera del Palacio de Bellas Artes tras presentar la colección “Sergio Pitol traductor ”, en abril de 2011.
El escritor Sergio Pitol afuera del Palacio de Bellas Artes tras presentar la colección “Sergio Pitol traductor ”, en abril de 2011. Archivo El Universal

El Universal y Abida Ventura