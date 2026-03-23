Áncora

¿Quién fue el Pibe Hine? Pianista legendario llega al cine en una historia musical y muy íntima

‘Las notas sentimentales de la memoria’ trae al Cine Magaly la historia de uno de los grandes pianistas de Costa Rica, cuya vida nos habla de San José, el olvido y el futuro.

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Por Fernando Chaves Espinach
Fotograma de 'Las notas sentimentales de la memoria', sobre el Pibe Hine.
Fotograma de 'Las notas sentimentales de la memoria', sobre el Pibe Hine. (Ana Lucía Jiménez Hine/Cortesía de Ana Lucía Jiménez Hine)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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