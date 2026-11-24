El poeta costarricense Esteban Chinchilla escribe en uno de sus poemas: “Entre el verbo ser y el verbo estar falta un tercer verbo”. Es en ese vacío que ambos autores, Chinchilla y Undurraga, confluyen. “Uno es ese verbo” remata al final Esteban. Y Vicente dice lo mismo en este libro, convocando diecisiete textos cuyos títulos son verbos en infinitivo, cotidianos pero implacables.

Cada uno es un pilar, una pausa obligatoria en esto de pensar sobre la existencia, sobre lo que somos, lo que nos hace. A primera vista, parecen pocos para hablar de la vida. Él mismo nos lo advierte, “podrían ser otros pero son estos”. ¿Cómo escoger uno y no otro? Tal vez con un poco de trampa.

Dentro de estos verbos hay otros verbos y sus contrarios. Cuando Vicente habla de trasnochar, habla intrínsecamente de caminar, y cuando escribe sobre caminarestá hablando en realidad de caer. Casi como un nuevo género de diccionario, este libro es una matrioshka, hay verbos más grandes que otros, y por grandes me refiero a que contienen en su definición un verbo tras otro verbo tras otro.

'Todo puede ser', libro de Vicente Undurraga. (Silvia Piranesi/Cortesía de Editorial Costa Rica)

Temer contiene verbos como caminar, regar, quemar, leer, huir. Reír implica toda una gama de actitudes, como la de asumir una posición frente al mundo: reír es llorar, perder, decidir, abandonar. Hay otros verbos más contundentes, verbos que no zigzaguean y que van directo al grano, como si fueran una fórmula matemática, una ecuación que habría que aprender de memoria. Tocares mirar. Creeres confiar.

Y por supuesto, hay otros verbos que son su contrario, deberes más bien no deber. Lo que parece ser inmediato en la escritura de Vicente es el poder, el actuar, así que no es gratuito que cada capítulo señale hacia ese verbo que nos permitirá flotar sobre el mar como se flota sobre este mundo. Ahora, flotar con todos los verbos posibles es una hazaña caótica y vertiginosa.

De ahí que su selectiva lista de sólo diecisiete verbos sea una tarea digna de un mecánico: precisa, puntual, requiere de un calibrado práctico y minucioso, fuera de todo lo genérico. El por qué de estos verbos y no otros, el por qué de sólo estos y no más, terminan siendo preguntas falaces. Ya lo dijo bien Luis Felipe Fabre: “[...] en el hueco de las palabras que faltan se cumple el sueño de las palabras que están.”

Este texto se compone de dos partes. Porque para el autor, todo puede ser y su reflejo. Todo puede ser y su contrario. Dibuja contra toda lógica de equilibrio una frontera implacable entre todos los verbos y un único contrario. Hay un último, el que se alimenta de todos. El que se infiltra en los otros como el agua que pasa por una gotera, como el hongo que se forma detrás de la pintura.

Morir es ese verbo inminente y terso que estuvo desde el inicio, y que sirve como un hilo conductor de todo el libro, o dicho de otro modo, de la conciencia. “Vivir da mucho miedo. Da impresión. ¿Qué somos?”.

Vicente parece responder a este problema que nos plantea Laura Wittner en un prólogo que escribió para otra autora y que siempre me ronda la cabeza. ¿Qué somos? ¿Cómo podemos transitar por este mundo? ¿Qué podemos hacer antes del final? ¿Cómo se supone que tenemos que lidiar con una existencia otorgada sin permiso, abrupta, comprometedora? ¿Qué vale la pena? ¿Cómo vivir bajo la condena de un final? Este mapa de verbos es una respuesta personal y universal, diecisiete pistas para jugar con la inevitabilidad de la muerte, y sobre todo, para no hacerlo en soledad.

Me devuelvo un momento a ese primer verbo de iniciación que abre el libro. No es el azar el que lanza la primera carta. Este verbo está escrito con intención, en modo radial, para marcar la ruta amplificada de un vuelo de palomas. Nunca entendemos qué hacen las palomas dando esos círculos repentinos y casi militares en el cielo, pero nos queda claro que hay una sincronía y un destino. Trasnochar, ese primer verbo, sirve para divagar en el pensamiento, para encontrar ese estado donde, al menos en el imaginario, todo puede ser.

“No dormir cuando todos duermen” nos dice Vicente, y esa parece ser la clave. La noche es el tiempo privilegiado para la celebración solitaria, una especie de nacimiento. Clarice Lispector hablaba del insomnio como un don: “Nadie me interrumpe la nada. Es una nada a un mismo tiempo vacía y rica”. Trasnochar para indagar, perderse en las palabras y abstraerse de la luz del día. Como si la luz del día por sí sola fuera sesgada y con ella sesgadas nuestras acciones.

“Trasnochando es la vida secreta la que brota, el deseo hace fotosíntesis de noche, se airea y expande para luego replegado seguir comandando desde las cavernas a nuestro ser.” Durante la noche somos otros. Vicente llama a este intervalo la bruma de la identidad. La noche dibuja y redibuja la conciencia, moldea los contornos, la forma de movernos, construye lo que finalmente será nuestro transcurrir, nuestras decisiones. La noche cuela sus flechas en el día.

El escritor chileno Vicente Undurraga. (Macarena García Moggia/Cortesía de Editorial Costa Rica)

Para volver a la idea de la soledad, ser es leer y viceversa. El autor no viene solo, viene con una multitud de voces de todas las latitudes y orígenes, voces que atraviesan siglos y océanos. Pareciera que ese es su pacto con el mundo, el de compartirnos sus islas de lectura. Desde Kant y Nietzsche hasta Clarice Lispector y Eunice Odio, filósofos, poetas, músicos, historiadores y escritoras han sido pruebas de que ha cumplido con su decisión de hacer de la lectura el centro de su vida: “Decidir leer es decidir una vida, un modo de estar, de ser, de intuir el propio ser, y serlo.”

Nunca son demasiados los libros que se pueden leer, y más puntualmente, que se pueden citar. Porque este libro entra dentro de la categoría de libros subrayables, pero más concretamente, metasubrayables. Mi ejemplar tiene subrayadas tanto las citas de otros y otras como las de Vicente. Un diálogo cargado de idas y vueltas, evidenciando sin tragedia las palabras que faltan, las catástrofes atravesadas, la fuerza por sobre la erosión de las cosas.

Muchos discrepan con el hábito del subrayado, y para ser sincera, algo de razón tienen. Una frase tiene lógica dentro de un fragmento. Y si leemos una cita aislada, a veces nos hace falta ver también el motor. Pero con Vicente, como todo puede ser y su contrario, sus citas pueden leerse en contexto o aisladas y no se anulan en ningún caso. Sus citas, lejos de ser sentencias, son totalidades (por eso subrayables) pero también son las herramientas de un mismo engranaje.

Es decir, la mecánica está dada: “No hay como leer los propios subrayados para conocerse” dice Fabio Morábito. Nada como leer y subrayar para que salte a la vista, como una evidencia, lo que antes no estaba, o lo que estaba ya desde hace mucho tiempo flotandoen el aire y lo habíamos dejado pasar. El autor, dentro de mi trayectoria mental, se unirá a los y las que me ayudan a decir mejor lo que siento, lo que siento más profundamente, para seguir parafraseando a Morábito.

Estos verbos son teorías de la existencia y son también maniobras para la construcción del ser. Es difícil hacerlo uno solo, una sola. Pero si anticipamos las maniobras, todo puede ser. Este es un libro para leer y releer, para citar, para caer y recaer en él como en la vida, para amortiguar en algunos casos, para propiciar en otros.

Para existir en ese lapso de tiempo entre trasnochar y morir. Un libro para abandonar cuando sea indispensable abrir la ventana. Un libro para excederse. Para dudar y reconsiderar sobre esos verbos dentro de otros verbos pero siempre con la idea de que la flecha apunte al transitar, no necesariamente para hacerlo mejor, pero al menos para hacerlo con nuestros propios verbos. Seleccionados eso sí, muy tarde en la noche.