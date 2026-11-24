Hay sinfonías que lo hacen esperar a uno, envolviéndolo poco a poco; hay otras que, desde las primeras notas, sacuden el mundo alrededor. A eso aspiraba Mahler con esta obra: una Resurrección en toda regla.

La Segunda sinfonía de Gustav Mahler (1860-1911) lo hace durante cerca de 90 minutos. Comienza con una ceremonia fúnebre, atraviesa recuerdos, ironía y desconsuelo, y termina con un coro que anuncia la posibilidad de renacer.

Mahler trabajó en la composición entre 1888 y 1894. El primer movimiento surgió como una pieza independiente, Totenfeier (“Ceremonia fúnebre”), y luego se convirtió en el punto de partida de una obra de cinco partes. La primera interpretación completa ocurrió en Berlín, el 13 de diciembre de 1895, bajo la dirección del propio compositor. Como era habitual, luego descartó el programa de mano, pero quedaron algunas claves para su lectura, según aquella presentación.

La pregunta que atraviesa la sinfonía es antigua, sencilla, tremenda, difícil: ¿qué sentido tiene la vida frente a la certeza de la muerte? El musicólogo Lawrence F. Bernstein, autor de Inside Mahler’s Second Symphony: A Listener’s Guide, identifica en esa inquietud existencial uno de los núcleos de la obra.

Ensayo de la Orquesta Sinfónica Nacional, con el director Andrés Salado, para el duodécimo concierto de temporada en el Teatro Nacional (27 y 29 de noviembre). (Danny León/Cortesía del Centro Nacional de la Música)

¿Por qué comienza con un funeral?

El primer movimiento tiene el carácter de una marcha fúnebre. La música alterna pasajes sombríos, estallidos orquestales y momentos de aparente calma.

La Filarmónica de Berlín, en sus notas de programa escritas por Susanne Stähr, propone imaginarlo así: “Se reúnen en torno al féretro del difunto: el ambiente es sombrío, se evoca una marcha fúnebre y Mahler añade enormes bloques sonoros que representan un destino inexorable. Sin embargo, también surgen breves instantes de mayor claridad; queda flotando en el aire la interrogante de si la vida ha concluido realmente o si, de algún modo, podría continuar”.

Mahler no quiso que la música prosiguiera inmediatamente. En la partitura indicó una pausa de cinco minutos después de este movimiento. En una carta al director Julius Buths, explicó que debía haber “una pausa amplia para reunir los pensamientos” antes de seguir.

Gastón Fournier Facio examinó en conferencia ‘La Canción de la Tierra’ de Gustav Mahler. (Rafael PACHECO GRANADOS)

¿Qué ocurre después de la muerte?

Los tres movimientos siguientes cambian el tono y amplían la perspectiva.

El segundo evoca un recuerdo apacible de la vida, con una danza de aire campesino. Mahler lo describió como “un recuerdo melancólico de la juventud y de la inocencia perdida”. La serenidad no dura.

El tercer movimiento introduce una ironía inquietante, como obras posteriores de Mahler. Está basado en una canción de Mahler inspirada en un poema popular sobre san Antonio de Padua, quien predica a los peces. Los animales escuchan el sermón, pero luego vuelven a comportarse como antes. ¿No le suena familiar en nuestro valle de lágrimas?

El cuarto movimiento, Urlicht (“Luz primigenia”), nos lleva a una voz solista que canta una plegaria íntima, que abre paso a la esperanza y prepara la llegada del desenlace.

San Antonio de Padua predicando a los peces, de Victor Wolfvoet II. (Victor Wolfvoet II./Wikimedia Commons)

¿De dónde surgió la idea de la resurrección?

Mahler encontró la inspiración para el final en el funeral del director Hans von Bülow, celebrado en Hamburgo en 1894. Durante la ceremonia escuchó un himno basado en un poema de Friedrich Gottlieb Klopstock. Sus versos sobre la resurrección le ofrecieron la respuesta que buscaba para cerrar la sinfonía.

“Me golpeó como un rayo... y todo se reveló a mi alma de manera clara y evidente”, contó el austriaco a un amigo. Mahler tomó una parte del poema de Klopstock y añadió versos propios.

Completó la sinfonía en 1894 y, aunque siguió ajustándola por quince años, la obra se estrenó en diciembre de 1895 bajo su batuta. En realidad, fue la única de sus sinfonías que gozó de un éxito rotundo durante su vida; al resto le tomaría unos años afianzarse en el corazón del público.

Ensayo de la Orquesta Sinfónica Nacional, con el director Andrés Salado, para el duodécimo concierto de temporada en el Teatro Nacional (27 y 29 de noviembre). (Danny León/Cortesía del Centro Nacional de la Música)

¿Qué debe escuchar el público?

Mahler reúne una gran orquesta, soprano, mezzosoprano y coro. En ciertos pasajes, además, utiliza instrumentos fuera del escenario para crear la impresión de sonidos que llegan desde lejos.

La Segunda también nos pide escuchar los contrastes, como el paso de la marcha fúnebre a la danza, la ironía del tercer movimiento, la intimidad de Urlicht y la entrada del coro en el final.

Así las cosas, nos disponemos a concluir el año musical esta semana.

La Orquesta Sinfónica Nacional interpretará la obra en el Teatro Nacional, bajo la dirección de Andrés Salado, con Gimena Sánchez y Karla Pineda como solistas y la participación del Coro Sinfónico Nacional.

El concierto cerrará la Temporada Oficial 2026 con funciones el viernes 27 de noviembre, a las 8 p. m., y el domingo 29, a las 10:30 a. m. Quedan pocos boletos.