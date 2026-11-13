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Áncora

¿Por qué en una cueva aparecieron tantos restos de mujeres y casi ningún hombre?

El análisis de 23 dientes fósiles de Homo naledi en Sudáfrica reveló que los 20 individuos eran mujeres. ¿Por qué?

La especie 'Homo naledi' vivió en Sudáfrica.
La especie 'Homo naledi' vivió en Sudáfrica. GULSHAN KHAN
Fernando Chaves Espinach