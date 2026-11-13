¿Por qué en una cueva aparecieron tantos restos de mujeres y casi ningún hombre?

En las profundidades de una cueva sudafricana, los investigadores encontraron un misterio que no estaba en los huesos, sino en los dientes. Al analizar restos de una especie humana extinta, no hallaron señales biológicas masculinas. Los 20 individuos estudiados parecen haber sido mujeres.

El hallazgo, publicado este año en la revista científica Cell, corresponde a Homo naledi, un hominino que vivió hace entre 335.000 y 241.000 años. El equipo examinó 23 dientes fósiles recuperados en cuatro sectores del sistema de cuevas Rising Star, en Sudáfrica.

La investigación, encabezada por la científica molecular Palesa Madupe y el especialista en proteínas antiguas Enrico Cappellini, recurrió a una técnica conocida como paleoproteómica. En lugar de buscar ADN, que difícilmente sobrevive durante tanto tiempo en ambientes cálidos, los investigadores analizaron proteínas conservadas en el esmalte dental.

El equipo buscó dos variantes de la amelogenina: AMELX, asociada al cromosoma X, y AMELY, vinculada al cromosoma Y y habitualmente presente en individuos biológicamente masculinos. No detectó marcadores AMELY en ninguna de las muestras. Diecinueve individuos fueron identificados como mujeres con una probabilidad superior al 95%; el resultado del restante también era compatible con esa atribución.

En una entrevista publicada por Nature el 6 de agosto, Madupe explicó que el resultado abrió dos posibilidades: “Quizá esta población tenía una deleción genética (de la amelogenina), aunque eso es muy, muy raro en las poblaciones actuales. O existe la posibilidad de que solo se enterraran hombres o solo mujeres”.

¿Por qué no aparecen los hombres?

Una explicación planteada por el equipo es que los individuos de ambos sexos recibieran tratamientos distintos después de morir. La cámara Dinaledi, donde se recuperó buena parte de los fósiles de Homo naledi, pudo haber sido utilizada para depositar cuerpos femeninos.

Lee Berger, paleoantropólogo y uno de los responsables del proyecto Rising Star, considera que los resultados apuntan a una selección cultural de los muertos según el sexo. “La probabilidad de haber tomado muestras de 20 individuos y que todos sean de un solo sexo es, literalmente, de una en un millón”, afirmó en un comunicado de la Universidad de Witwatersrand.

Pero esa interpretación está lejos de ser un consenso. La bioarqueóloga Elizabeth Sawchuk, del Museo de Historia Natural de Cleveland, advirtió a la revista Smithsonian que “no detectar evidencia de AMELY no significa que no haya hombres en la muestra; solo significa que no se detectó ninguno”.

Los propios autores reconocen otra posibilidad: que los machos de esta especie tuvieran una mutación o una eliminación del gen AMELY. Aunque se trata de un fenómeno documentado en algunos humanos y neandertales, Cappellini considera muy improbable que explique los resultados de tantos individuos.

¿Era realmente un cementerio?

La pregunta también depende de cómo llegaron los cuerpos a la cueva. El equipo de Berger sostiene que Homo naledi practicaba entierros intencionales, una interpretación que ha generado controversia desde que se anunciaron los primeros hallazgos.

En 2024, un grupo de especialistas publicó en Journal of Human Evolution un análisis que cuestionó la evidencia disponible para demostrar que esta especie enterraba deliberadamente a sus muertos. Entre las explicaciones alternativas figura que los individuos entraran en la cueva y quedaran atrapados.

El paleoantropólogo Ryan McRae, del Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian, resumió la incertidumbre en declaraciones a CNN: “Sabemos dónde terminaron los cuerpos de los individuos de Homo naledi, pero no sabemos cómo llegaron allí ni dónde o cómo vivían”.

¿Cómo podemos saber? El proyecto de investigación continúa, pero como con otros antepasados de los seres humanos, es posible que dependamos del azar para que un hallazgo nos brinde mayores pistas.