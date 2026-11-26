La orquesta argentina Tango Bardo se presentará por primera vez en Costa Rica el sábado 5 de diciembre, durante una edición especial de Milonga La Luciérnaga, que se realizará en Salsa del Barrio, en San Pedro de Montes de Oca, de 8 p. m. en adelante.

La agrupación, dirigida y producida por el violinista Lucas Furno, reúne a cinco músicos: Furno (violín), Juan Miguens (contrabajo), Santiago Polimeni (bandoneón), Lorena Donvito (piano) y Roberto Minondi (voz).

Su repertorio recupera el sonido de las grandes orquestas de la época dorada del tango argentino, con arreglos inspirados en figuras como Aníbal Troilo, Juan D’Arienzo, Osvaldo Pugliese y Carlos Di Sarli.

La velada incluirá exhibiciones de baile a cargo de Antonio Enríquez y Michelle Trigueros, de Costa Rica Tango, así como de Pamela Camacho y Adrián Vincón. También habrá una pista de baile musicalizada por los DJ Jason Arce y Rodrigo Sáenz.

​La prestigiosa orquesta argentina Tango Bardo debuta en Costa Rica en una edición especial de Milonga La Luciérnaga. (Tango Bardo/Cortesía de Milonga La Luciérnaga)

La actividad es organizada por Pamela Camacho, bailarina, profesora y gestora cultural costarricense, quien impulsa Milonga La Luciérnaga como espacio de encuentro para la comunidad tanguera.

Las entradas cuestan ₡25.000 y el cupo es limitado. Las reservaciones se pueden realizar mediante WhatsApp o SINPE Móvil al 6058-0516, por el correo tangosaudade@gmail.com o mediante un mensaje directo a la cuenta de Instagram @pamelacamachotango.