La relación entre una madre y su hijo, desde el vínculo que se construye durante la gestación hasta las heridas que pueden surgir por el rechazo y la discriminación dentro de la familia: así surge Monstra, una obra de danza contemporánea del coreógrafo costarricense Gabriel Rodríguez.

La pieza tendrá dos funciones el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre, a las 8 p. m., en el edificio patrimonial La Alhambra, ubicado en el centro de San José.

Según Rodríguez, Monstra aborda distintas etapas de la relación maternofilial: la conexión simbiótica del embarazo, la profundidad del vínculo afectivo, la construcción de la identidad y los conflictos que aparecen cuando esta última no encuentra aceptación en el entorno familiar. La obra plantea el perdón como una posibilidad para continuar después de esas experiencias.

La dimensión visual y sonora también ocupa un lugar central en el montaje. Una instalación escenográfica de la artista plástica Mariela Álvarez, junto con la música, la iluminación y el vestuario, construye una atmósfera envolvente que busca involucrar sensorialmente al espectador.

Rodríguez dirige y coreografía la pieza, además de interpretarla junto con la bailarina Jayne Pennington. La música reúne composiciones de Alex Catona, Eliane Radigue y Steve Roden; el vestuario está a cargo de Isela Portugués y la iluminación, de Luces Prometeo. Las fotografías son de Ana Brenes.

Coreografía 'Monstra', de Gabriel Rodríguez Villalobos. (Ana Brenes/Cortesía de Gabriel Rodríguez)

Gabriel Rodríguez Villalobos es bailarín, intérprete, creador, investigador y docente costarricense especializado en danza contemporánea. Se formó en la Escuela de Danza de la Universidad Nacional y se graduó del Conservatorio El Barco, del Taller Nacional de Danza, en 2013.

Su trayectoria incluye colaboraciones con coreógrafos y agrupaciones independientes, así como el desarrollo de creaciones propias que ha presentado en festivales de Brasil, México, España, Nicaragua, Chile, Panamá y Argentina, entre otros países.

En 2016 ganó el IV Certamen Internacional de Danza SóloDos con su obra unipersonal Sórdito.

Un año después recibió el reconocimiento a mejor intérprete masculino en el Festival Nacional de Danza de Costa Rica. En 2019 obtuvo una mención honorífica por investigación coreográfica e interpretación por su trabajo Blanco.