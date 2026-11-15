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Libro de la UNED explora las narrativas visuales afrolatinas y caribeñas desde el feminismo decolonial

La obra, compilada por la investigadora Claudia Mandel Katz, reúne textos sobre prácticas artísticas de América Latina y el Caribe y su relación con la memoria, el género y la historia del arte

'Estéticas feministas decoloniales' es un libro editado por la Euned.
'Estéticas feministas decoloniales' es un libro editado por la Euned. Euned
Fernando Chaves Espinach