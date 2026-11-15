Libro de la UNED explora las narrativas visuales afrolatinas y caribeñas desde el feminismo decolonial

La historia del arte también se construye a partir de aquello que se decide mirar, estudiar y conservar. Las prácticas visuales de mujeres y comunidades afrodescendientes han planteado preguntas sobre los relatos tradicionales y las jerarquías que han condicionado la representación cultural.

Esa discusión atraviesa Estéticas feministas decoloniales: narrativas afrolatinas y caribeñas visuales contemporáneas, un libro publicado por la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia (Euned) y compilado por la investigadora y curadora Claudia Mandel Katz.

La publicación reúne textos que abordan distintas aproximaciones geográficas y prácticas artísticas de América Latina y el Caribe.

El volumen propone un panorama de las preocupaciones que permiten comprender de manera más amplia la historia del arte, la fotografía y los estudios visuales, de género y de memoria.

Capítulo tras capítulo, el libro recorre historia, prácticas y obras que hilvanan una historia poderosa y distinta. Si bien es un texto especializado, cualquier lector puede orientarse en su narrativa sobre cómo el arte responde a prejuicios, construcciones históricas racistas y la exclusión institucional.

Mandel Katz es docente, investigadora y fundadora y directora del Museo de las Mujeres de Costa Rica. Tiene formación en Artes por la Universidad de Buenos Aires y dos doctorados por la Universidad de Costa Rica: uno en Estudios de la Sociedad y la Cultura y otro en Historia, con énfasis en Poder, Ambiente y Desigualdades en Centroamérica.

Su trayectoria incluye investigaciones sobre las representaciones del cuerpo femenino, las prácticas estéticas y las violencias contra las mujeres en América Latina, así como la historia de las artistas costarricenses. Entre sus libros figuran Mapa del cuerpo femenino (2010), Estéticas del borde (2016) y Estéticas de la disidencia. Mujeres artistas en Costa Rica (1930-2000) (2022).

La obra forma parte de la Serie Arte Centroamericano y del Caribe de la EUNED. La edición impresa, publicada en 2025, tiene 274 páginas y se ofrece en formato rústico. La editorial también comercializa una versión digital.

El libro está disponible en la Librería Virtual de la EUNED. La edición impresa tiene un precio de ₡10.700 y el libro digital, de ₡8.000.