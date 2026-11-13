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Hace 2.800 años ya consumían cannabis. Una tumba en Siberia revela para qué pudo utilizarse

Más de mil semillas y rastros de compuestos asociados con la marihuana en cabellos humanos aparecieron en una tumba principesca de la antigua cultura escita

El análisis del cabello dio positivo por cannabis en una tumba escita de Siberia.
El análisis del cabello dio positivo por cannabis en una tumba escita de Siberia. G. Caspari et al.
Fernando Chaves Espinach