Hace 2.800 años ya consumían cannabis. Una tumba en Siberia revela para qué pudo utilizarse

Como hoy el cannabis está en todas partes, es fácil imaginar que siempre estuvo allí. En realidad, la historia de su uso extendido es muy reciente, pero eso no quiere decir que no fuera conocida en la Antigüedad. De hecho, hasta pudo haber tenido una importancia ceremonial.

Una tumba de la estepa siberiana conservó una pista inesperada sobre el antiguo consumo de drogas: más de mil semillas de cannabis y cabellos humanos con rastros químicos asociados con sus efectos psicoactivos.

De acuerdo con estudios recientes, esos restos tienen unos 2.800 años y sugieren que los antiguos escitas ya utilizaban la planta para alterar la conciencia, posiblemente en ceremonias rituales.

Una investigación internacional encabezada por el arqueólogo Gino Caspari, de la Universidad de Berna y el Instituto Max Planck de Geoantropología, fue publicada el 5 de noviembre en la revista Science.

Los investigadores identificaron semillas cuya antigüedad se estableció mediante datación por radiocarbono y analizaron cabellos preservados en la cámara funeraria.

Arzhan-1, fechado hacia el año 800 a. C., fue parcialmente saqueado en la Antigüedad. (Wikimedia Commons/Wikimedia Commons)

El descubrimiento ocurrió en Tunnug 1, un monumental complejo funerario del valle de Uyuk, en la república rusa de Tuvá. La sepultura pertenecía a integrantes de alto rango de la sociedad escita, una cultura nómada de las estepas euroasiáticas conocida por sus jinetes y guerreros.

“No es frecuente que un arqueólogo pueda hacerle una prueba de drogas a una persona que murió hace casi 3.000 años”, dijo Caspari a Associated Press.

¿Cómo supieron que consumían cannabis?

Las semillas, por sí solas, no demostraban que la planta se utilizara como intoxicante, pues al igual que hoy, el cáñamo también servía para obtener aceite, alimentos y fibras textiles. La evidencia decisiva de su consumo apareció en el cabello.

Los análisis detectaron señales de cannabinol (CBN), un compuesto que se forma, entre otros procesos, cuando el THC, la principal sustancia psicoactiva del cannabis, se oxida. Los expertos también encontraron rastros más débiles compatibles con THC.

Según los autores, los resultados indican que algunas personas vinculadas con el entierro consumieron cannabis por sus efectos. Sin embargo, no permiten establecer la cantidad ni determinar si lo inhalaron o lo ingirieron.

Sin embargo, la ubicación de las semillas y los cabellos ofrece otra pista para que sigamos intentando reconstruir esta historia. El entierro estaba acompañado por sacrificios de caballos y posibles sacrificios humanos; investigaciones anteriores en el mismo sitio identificaron restos de 18 caballos y huesos humanos.

En declaraciones a The Washington Post, Caspari planteó una hipótesis inquietante. “No podemos demostrarlo, pero podemos especular, a partir del contexto, que pudo haber sido beneficioso sedar a algunas de las víctimas antes de que les ocurrieran cosas terribles”, dijo el arqueólogo.

Algo estremecedor, pero no podemos demostrarlo con certeza total. La investigadora Natalia Riabogina, de la Universidad de Gotemburgo (Suecia) y participante en el estudio, también propuso que las semillas pudieron funcionar como ofrenda funeraria o formar parte de un ritual chamánico.

“El cáñamo fue la única planta que los escitas depositaron en las tumbas de este sitio”, especificó.

Figura de un felino enroscado procedente de Arzhan-1, de alrededor del año 800 a. C. Es la representación más antigua conocida de un motivo artístico animal muy difundido en la cultura escita. (Zamunu45 /Wikimedia Commons)

¿Es la evidencia más antigua de su uso como droga?

Los autores consideran que, de confirmarse al 100%, se trataría de la evidencia arqueológica directa más antigua, hasta ahora, de cannabis utilizado por sus propiedades psicoactivas.

El resultado adelanta en unos 400 años las referencias conocidas sobre su consumo entre los escitas.

A su ventaja, tenemos algunas referencias históricas que podrían indicar uso de sustancias psicoactivas en esta antigua sociedad. El historiador griego Heródoto describió en el siglo V antes de Cristo una práctica de este pueblo: arrojar semillas sobre piedras calientes y aspirar el vapor. Según su relato, los escitas “aullaban de alegría” durante ese baño de vapor. ¿Se habrá parecido al efecto actual de su fumado o aspiración?

Empero, no todos los especialistas consideran concluyente la nueva evidencia. En declaraciones a Smithsonian Mag, el toxicólogo forense Volker Auwärter calificó de “científicamente débil” el análisis del cabello y advirtió que no permite descartar que los rastros químicos procedieran del contacto externo con las semillas durante el entierro.