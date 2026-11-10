Festival SóLODOS en Danza reunirá compañías de Costa Rica, El Salvador y España en su edición 14

El encuentro entre culturas, territorios y distintas formas de expresión corporal marcará la edición 14 de SóLODOS en Danza, festival internacional que presentará una muestra de danza contemporánea con artistas de Costa Rica, El Salvador y España.

La programación reúne tres propuestas coreográficas que exploran la memoria, las raíces culturales y las relaciones humanas desde distintos lenguajes del movimiento.

Una de ellas es Bajo el Manto del Ramonero, de la agrupación española LACANAL, integrada por Moisés González y Javier Churiaque. La pieza se inspira en las tradiciones de Extremadura y propone transformar esa herencia cultural en una creación contemporánea, sin limitarse a reproducir el pasado.

Diálogos de dos cuerpos para un abrazo / Camila Ramírez Garita y Raúl Martínez / Costa Rica-El Salvador, en SóLODOS en Danza. (Cortesía/Cortesía de LaGRÁFIKA Espacio Escénico)

La obra obtuvo el premio de SóLODOS en Danza Ourense, España, en el 2025. Sus creadores describen LACANAL como un proyecto que busca acercar la danza a las comunidades rurales donde ambos artistas nacieron y crecieron, así como llevar la cultura de su territorio a otros países.

Costa Rica y El Salvador estarán representados por Diálogos de dos cuerpos para un abrazo, interpretada por Camila Ramírez Garita y Raúl Martínez. La pieza aborda la fragilidad de los recuerdos y la dificultad de recuperar aquello que el paso del tiempo ha vuelto borroso.

A partir del trabajo de partnering —técnica de danza basada en la interacción física entre intérpretes—, ambos artistas exploran la conexión entre dos cuerpos, sus identidades y las posibilidades de construir un lenguaje compartido.

La tercera propuesta será ALERTA, de Interfase, una agrupación joven vinculada con la Universidad Nacional (UNA). Bajo la dirección artística y coreográfica de Ana María Moreno Campos, la obra plantea una reflexión sobre el amor, la desconfianza y el aislamiento.

Su punto de partida es un mundo en el que el amor ha sido clasificado como un material de alto riesgo. Una fuga accidental libera aquello que permanecía contenido y desencadena una transformación que se propaga entre los cuerpos, modificando la manera en que las personas perciben y se relacionan con los demás.

La puesta en escena reúne a intérpretes creativos de Interfase y cuenta con música original de Fabián Arroyo, vestuario y utilería de Erick Cascante, y producción de Florencia Chaves, Uriel Moreira y Guadalupe Apú.

SóLODOS en Danza funciona como festival internacional y plataforma de creación, circulación y encuentro alrededor de la danza contemporánea. La edición de este año se organiza en colaboración con LaGRÁFIKA Espacio Escénico.

Alerta / Interfase - Una Danza Joven / Costa Rica, en SóLODOS en Danza. (Cortesía/Cortesía de LaGRÁFIKA Espacio Escénico)

La actividad se realizará el viernes 13 de noviembre, a las 7 p. m., en LaGRÁFIKA Espacio Escénico. La entrada tiene un costo de ₡6.000 e incluye el ingreso gratuito de un acompañante.

Las reservas y la compra de entradas se gestionan mediante SINPE Móvil al número 8401-9197.

El espacio se ubica de las piscinas de Plaza Víquez, 250 metros al norte, o bien, desde la entrada sur del barrio chino en San José 200 metros al este y 50 metros al sur del Banco de Costa Rica, portón rojo a mano izquierda sobre la línea del tren.