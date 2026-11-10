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Áncora

Festival SóLODOS en Danza reunirá compañías de Costa Rica, El Salvador y España en su edición 14

La muestra internacional de danza contemporánea se realizará el viernes 13 de noviembre, a las 7 p. m., en LaGRÁFIKA Espacio Escénico

Bajo el manto del ramonero / LACANAL / España, en SóLODOS en Danza.
Bajo el manto del ramonero / LACANAL / España, en SóLODOS en Danza. Cortesía
Fernando Chaves Espinach