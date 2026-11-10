Festival SóLODOS en Danza reunirá compañías de Costa Rica, El Salvador y España en su edición 14

El encuentro entre culturas, territorios y distintas formas de expresión corporal marcará la edición 14 de SóLODOS en Danza, festival internacional que presentará una muestra de danza contemporánea con artistas de Costa Rica, El Salvador y España.
La programación reúne tres propuestas coreográficas que exploran la memoria, las raíces culturales y las relaciones humanas desde distintos lenguajes del movimiento.
Una de ellas es Bajo el Manto del Ramonero, de la agrupación española LACANAL, integrada por Moisés González y Javier Churiaque. La pieza se inspira en las tradiciones de Extremadura y propone transformar esa herencia cultural en una creación contemporánea, sin limitarse a reproducir el pasado.
La obra obtuvo el premio de SóLODOS en Danza Ourense, España, en el 2025. Sus creadores describen LACANAL como un proyecto que busca acercar la danza a las comunidades rurales donde ambos artistas nacieron y crecieron, así como llevar la cultura de su territorio a otros países.
Costa Rica y El Salvador estarán representados por Diálogos de dos cuerpos para un abrazo, interpretada por Camila Ramírez Garita y Raúl Martínez. La pieza aborda la fragilidad de los recuerdos y la dificultad de recuperar aquello que el paso del tiempo ha vuelto borroso.
A partir del trabajo de partnering —técnica de danza basada en la interacción física entre intérpretes—, ambos artistas exploran la conexión entre dos cuerpos, sus identidades y las posibilidades de construir un lenguaje compartido.
La tercera propuesta será ALERTA, de Interfase, una agrupación joven vinculada con la Universidad Nacional (UNA). Bajo la dirección artística y coreográfica de Ana María Moreno Campos, la obra plantea una reflexión sobre el amor, la desconfianza y el aislamiento.
Su punto de partida es un mundo en el que el amor ha sido clasificado como un material de alto riesgo. Una fuga accidental libera aquello que permanecía contenido y desencadena una transformación que se propaga entre los cuerpos, modificando la manera en que las personas perciben y se relacionan con los demás.
La puesta en escena reúne a intérpretes creativos de Interfase y cuenta con música original de Fabián Arroyo, vestuario y utilería de Erick Cascante, y producción de Florencia Chaves, Uriel Moreira y Guadalupe Apú.
SóLODOS en Danza funciona como festival internacional y plataforma de creación, circulación y encuentro alrededor de la danza contemporánea. La edición de este año se organiza en colaboración con LaGRÁFIKA Espacio Escénico.
La actividad se realizará el viernes 13 de noviembre, a las 7 p. m., en LaGRÁFIKA Espacio Escénico. La entrada tiene un costo de ₡6.000 e incluye el ingreso gratuito de un acompañante.
Las reservas y la compra de entradas se gestionan mediante SINPE Móvil al número 8401-9197.
El espacio se ubica de las piscinas de Plaza Víquez, 250 metros al norte, o bien, desde la entrada sur del barrio chino en San José 200 metros al este y 50 metros al sur del Banco de Costa Rica, portón rojo a mano izquierda sobre la línea del tren.