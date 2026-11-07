Festival de Cine Chino regresa con retos y regalos

En 1903 los ciudadanos de Shanghái visitarán el Pabellón del loto verde en busca de té. Se encontraron con un español llamado Antonio Ramos Espejo y su máquina Lumière que proyectaba imágenes en movimiento. Con el dinero recaudado en estas funciones, Ramos abriría el primer cine comercial en China, posteriormente, toda una cadena de cines.

Este es uno de los hitos en la relación cinematográfica entre hispanohablantes y chinos. Relación que se refuerza con eventos como la nueva edición del Festival de cine chino traído por la Embajada de la República Popular China en Costa Rica.

En total, se ofrecerán 11 funciones gratis en dos sedes de San José, con películas de animación, comedia y drama.

Retos y regalos

Esta edición incorpora el Desafío del Pasaporte de Cine. Se elaboraron 300 pasaportes que incluyen una breve presentación e historia del Festival de Cine Chino y una reseña de las cuatro películas. Cada vez que una persona asista a la proyección de una película, recibirá un sello correspondiente a ese título.

Quienes reúnan los sellos de las cuatro películas diferentes podrán canjearlos por un paquete conmemorativo exclusivo del festival, que podrá incluir una caja de regalo con temática del caballo, una bolsa de tela (tote bag), una camiseta y otros artículos culturales y promocionales.

Además, el sábado 7 de noviembre, día de la ceremonia de apertura, se entregarán 100 combos de palomitas de maíz y Coca-Cola, por orden de llegada hasta agotar existencias.

En las sedes habrá una zona temática para fotografías con elementos inspirados en las películas, como una cabeza de león para la danza y artículos de tenis de mesa. Quiénes compartan en redes sociales fotos de la dinámica etiquetando la cuenta oficial del festival y usando los hashtags de la actividad recibir una insignia de edición limitada China–Costa Rica.

Programación

Cine Magaly (San José)

7 de noviembre, 15:00 — Soy lo que soy 2

8 de noviembre, 13:00 — Soy lo que soy 2

9 de noviembre, 18:00 — El Capitán

10 de noviembre, 18:00 — Ping Pong: el triunfo

11 de noviembre, 18:00 — El Capitán

12 de noviembre, 18:00 — Ping Pong: el triunfo

13 de noviembre, 18:00 — El Capitán

14 de noviembre, 13:00 — Los Inmortales

Sala Gómez Miralles (Centro de Cine, San José)

12 de noviembre, 19:00 — El Capitán

13 de noviembre, 19:00 — Ping Pong: el triunfo

14 de noviembre, 19:00 — Soy lo que soy 2

'Soy lo que soy 2' (2024) de Haipeng Sun. (Baidu/Baiduwiki)

Soy lo que soy 2, dirigida por Sun Haipeng, combina comedia, acción y animación. Sigue a A-Juan, un joven que viaja a Shanghái para trabajar y ayudar a cubrir los gastos médicos de su padre. Lejos de su hogar, encuentra una nueva oportunidad en el mundo de las artes marciales mixtas. Sin embargo, detrás de la competencia aparecen intereses económicos, manipulación y presión mediática. La historia plantea el desafío de enfrentarse no solamente a los adversarios, sino también a los prejuicios y a las circunstancias que intentan determinar el destino de una persona.

El Capitán, dirigida por Liu Weiqiang y protagonizada por Zhang Hanyu, Ou Hao, Du Jiang y Yuan Quan, recrea el incidente ocurrido el 14 de mayo de 2018 durante el vuelo 3U8633 de Sichuan Airlines. La tripulación enfrentó una emergencia extrema después de que el parabrisas de la cabina sufriera una ruptura y se produjera una despresurización. La capacidad de reacción y coordinación permitió salvaguardar la vida de las personas a bordo.

Ping Pong: el triunfo, dirigida por Deng Chao y Yu Baimei, se sitúa a comienzos de la década de 1990, cuando el equipo masculino de tenis de mesa de China atravesaba una etapa de resultados adversos frente a sus rivales europeos. La historia sigue al nuevo equipo técnico y a un grupo de jugadores que deben afrontar las dudas y críticas mientras buscan recuperar el protagonismo internacional. El relato culmina en una remontada que se convierte en una muestra de perseverancia y trabajo colectivo.

Los Inmortales, dirigida por Ding Zhong, es un largometraje animado de fantasía y aventura, de 118 minutos, producido en China en 2024. Jin Feng, un joven divino, desciende al mundo mortal para redimir los pecados de su familia capturando a 28 espíritus estelares. Allí conoce a Xiao Fan, una joven mortal que busca alcanzar el reino celestial para encontrar a su madre desaparecida. Aunque al inicio son rivales, ambos forman una alianza y, entre criaturas y fuerzas legendarias, descubren una verdad oculta que cambiará su destino. Con animación 3D inspirada en la mitología y la estética tradicional china, fue seleccionada para la competencia de largometrajes del Festival Internacional de Animación de Annecy.