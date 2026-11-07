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Festival de Cine Chino regresa con retos y regalos

Disfrute de 11 funciones de cine gratuitas en San José: revise la cartelera en Cine Magaly y Centro de Cine, fechas y cómo ganar premios.

Los inmortales, película del Festival de Cine Chino 2026.
Los inmortales, película del Festival de Cine Chino 2026. Winsing Animation
Sebastián Cobb Araya