Feria Viví Vitrina Visual: esto es lo que podrá disfrutar en la primera edición del nuevo evento

La Antigua Aduana, en San José, recibirá el sábado 21 y domingo 22 de noviembre la primera edición de Viví Vitrina Visual CR, una feria que busca abrir nuevas oportunidades de exhibición y comercialización para las artes visuales costarricenses.

La iniciativa del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) reunirá 70 propuestas seleccionadas entre 193 postulaciones recibidas de distintas regiones del país.

La oferta incluirá pintura, dibujo, grabado, escultura, fotografía, instalación, cerámica, textil y videoarte, entre otras manifestaciones.

Otto Apuy es uno de los invitados a Viví Vitrina Visual. (Kevin Delgado/La Nación)

Viví plantea un espacio donde el público podrá contemplar y adquirir obras, y donde los artistas podrán acercarse a galerías, coleccionistas, gestores culturales y personas interesadas en el arte nacional

El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, afirmó que la iniciativa responde a una necesidad expresada durante años por los creadores.

“Nuestro país cuenta con creadores de enorme talento y trayectoria, pero necesitamos más espacios donde sus obras puedan exhibirse, circular y encontrar compradores”, manifestó Rodríguez, según el comunicado del Ministerio.

Artistas invitados y actividades gratuitas

Además de las 70 propuestas seleccionadas mediante convocatoria, la feria contará con nueve artistas invitados: los galardonados con el Premio Nacional de Cultura Magón Fernando Carballo y Otto Apuy; los escultores Leda Astorga y Aquiles Jiménez; los artistas Fabio Herrera, Marcia Salas y Mario Maffiolli; la creadora multidisciplinaria Rosella Matamoros y el pintor y escultor Adrián Gómez.

La programación incluirá talleres prácticos, conversatorios sobre el mercado del arte y el coleccionismo, encuentros con artistas galardonados con el Premio Magón y presentaciones culturales.

También se anunció un taller de cerámica dirigido a personas mayores de 8 años. Para reservar un espacio, los interesados pueden escribir al correo reservas@musecal.go.cr.

Estas actividades buscan propiciar encuentros entre artistas y público, así como ofrecer herramientas para acercarse a los procesos creativos y al mercado del arte.

El Ministerio aspira a que Viví se convierta en una plataforma permanente para la circulación de obras y el desarrollo profesional y económico de quienes trabajan en las artes visuales.

La primera edición se realizará en la Antigua Aduana, con entrada gratuita, el sábado 21 de noviembre, de 10 a. m. a 8 p. m., y el domingo 22, de 10 a. m. a 7 p. m.