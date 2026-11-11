Falleció Mario Parra Brenes, escultor costarricense y creador del ‘Monumento al Boyero’ de Escazú

El escultor costarricense Mario Parra Brenes, artista y docente pensionado de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica (UCR), falleció, según comunicó esa unidad académica.

La dirección, el personal docente y administrativo y la comunidad estudiantil de la Escuela expresaron sus condolencias a su esposa, la exprofesora Elizabeth Thompson Vicente, a sus hijas Carolina, Beatriz y Leonor Parra Thompson, también profesoras de la escuela, y a sus familiares.

Parra nació en San José el 17 de febrero de 1950. Desde joven mostró interés por la escultura. Cuando estudiaba en el Liceo de Costa Rica, sus profesores Lyta Zúñiga Oreamuno y Alejo Fumero Páez lo orientaron hacia esa disciplina. Una de sus primeras obras fue un busto del educador Mauro Fernández, que donó al colegio en 1968.

Se graduó en la Escuela de Artes Plásticas de la UCR con una licenciatura en Bellas Artes, con especialidad en escultura. Posteriormente obtuvo una maestría en Ciencias de la Educación, con énfasis en orfebrería y escultura, en Buffalo State University, en Nueva York, y cursó estudios doctorales en Barcelona, España.

A su regreso al país se incorporó a la Universidad de Costa Rica, donde desarrolló una extensa labor docente. Impartió cursos de escultura, orfebrería, fundición y dibujo, y coordinó la Cátedra de Orfebrería de la Escuela de Artes Plásticas.

Su trabajo artístico abarcó la madera, la piedra y los metales. También exploró la talla, el grabado, la joyería y el relieve. Su interés por el arte figurativo lo llevó a representar escenas de la vida cotidiana, personajes y episodios de la historia costarricense.

Entre sus obras públicas más conocidas figura el Monumento al Boyero, inaugurado en marzo de 2009 en la plaza central de San Antonio de Escazú. La pieza, de 65 metros de longitud, reúne escenas de la vida rural, paisajes, carretas, animales y productos agrícolas.

Al respecto el artista Mario Parra comentó a la UCR que “es una obra pública transitable que nos invita a recorrer los diferentes tipos de paisajes, carretas y escenas de la cotidianidad de nuestro pueblo, la arquitectura rural de la época, tipos de vegetación, animales, clases de productos, diferentes materiales, aspectos sociológicos e históricos y sentimientos religiosos y poéticos”.

Para Mario Parra, ese monumento es “producto de mi terquedad, de mi compulsividad, de mi locura artística, sumado a mi frustración, a mi duda por trabajar una técnica novedosa, por sus dimensiones y su grado de dificultad. Todo esto dio como resultado este monumento único en sus dimensiones, material y estilo”, como dijo al medio universitario.

Fue un artista prolífico en varios medios. En una entrevista con La Nación en 2005, enfatizó esa tesonera labor de seguir creando pese a los obstáculos: ”La gente cree que todo es billete tras billete, pero el arte es mucho más. Todo es trabajo: solo trabajando vamos a poder para salir del subdesarrollo. En el arte no hay musas ni esas carajadas. Es 99,9 % de trabajo; lo otro son sentimientos que emergen cuando uno está trabaje que trabaje".

También participó en la creación del monumento La destrucción de las armas, ubicado en el Parque de la Paz, en San José, y en un mural tridimensional sobre la fecha de la Independencia de Costa Rica, junto con el artista Miguel Rojas.

A lo largo de su trayectoria recibió distintos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Escultura Aquileo J. Echeverría, en 1980; el primer premio del Certamen Arte Costarricense, en 1998, y un galardón por la obra Mujer de Vitrina, en el 2000.

En noviembre de 2025, la Universidad Estatal a Distancia presentó el documental Mario Parra: El Escultor de la Memoria, dedicado a su vida y pensamiento. La producción recogió su reflexión sobre el arte como una forma de resistencia y de narrar la historia.

“Yo quiero que me recuerden con los oficios de la talla, con los oficios de la escultura o del grabado o del mismo dibujo”, expresó Parra en el audiovisual. “Porque de esta forma podemos también seguir adelante y no rendirnos”.

Su obra permanece en espacios públicos y colecciones, mientras su trayectoria docente forma parte de la historia de la enseñanza artística universitaria en Costa Rica.

(Archivo) El escultor Mario Parra fue el encargado de hacer el monumento al Boyero. (Graciela Solís)