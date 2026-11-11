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Áncora

Falleció Mario Parra Brenes, escultor costarricense y creador del ‘Monumento al Boyero’ de Escazú

El artista fue autor del Monumento al Boyero, en San Antonio de Escazú, y de otras obras públicas; dedicó más de cinco décadas a la creación y la enseñanza

02/12/2018. San Antonio de Escazu. Escazuceños celebran los 170 años de cantonato de Escazu. Con desfiles de boyero y la inaguracion del Monumento del Boyero . El escultor Mario Parra fue el encargado de hacer el monumento.Fotografia: Graciela Solis
02/12/2018. San Antonio de Escazu. Escazuceños celebran los 170 años de cantonato de Escazu. Con desfiles de boyero y la inaguracion del Monumento del Boyero . El escultor Mario Parra fue el encargado de hacer el monumento.Fotografia: Graciela Solis GRACIELA SOLIS
Fernando Chaves Espinach