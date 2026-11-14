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El desnudo masculino, la memoria y la calle: la singular muestra fotográfica que llega a los Museos del Banco Central

Giorgio Timms expone ‘Reflejos en ojos ajenos’. Descubra cómo sus imágenes dialogan con obras maestras de la historia del arte costarricense

Vista general de la exposición de Giorgio Timms en los Museos del Banco Central.
Vista general de la exposición de Giorgio Timms en los Museos del Banco Central. MBCCR
Roberto Guerrero Miranda