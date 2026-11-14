El desnudo masculino, la memoria y la calle: la singular muestra fotográfica que llega a los Museos del Banco Central

En el acto fotográfico confluyen afecto, memoria y reflexividad. El afecto ha sido entendido, según los autores Melissa Gregg y Gregory Seigworth, como un encuentro de fuerzas relacionales, de intensidades y resonancias que conectan al sujeto con su mundo. Esta potencia se presenta como una conexión y transferencia emocional entre cuerpos, objetos y geografías, que nos afectan y que también nosotros mismos afectamos.

La fotografía claramente está anclada en los afectos, en tanto que construye su textualidad desde el recuerdo y la fijación de una apariencia visualmente precisa.

Justo por eso, a mediados del siglo XIX, Oliver Wendell Holmes calificó a la fotografía como “el espejo con memoria”. Y a lo largo de las décadas, hemos visto cómo la imagen fotográfica constantemente transita desde una reflectividad hacia una reflexividad, por parte de quien la produce –y del medio mismo– sobre lo que experimentamos de lo real. Así que fotografiar es mirar y sentir; reconocer y comprender.

Fotografía incluida en la exposición de Giorgio Timms. (MBCCR/Cortesía de Museos del Banco Central)

Una exposición de encuentros, sintaxis y resonancias

Reflejos en ojos ajenos, es una exposición en la que Giorgio Timms –ampliamente reconocido por su obra fotográfica– propicia la reflexión sobre su propia mirada y la de otros. Convoca a pensar sobre la memoria personal, social y cultural, en relación con la historia del arte costarricense.

La muestra se integra de imágenes documentales en el espacio público y de retratos fotográficos. Establecen diálogos con un conjunto de obras de la colección de artes visuales de los Museos del Banco Central. Timms seleccionó trabajos de Dinorah Bolandi, Alina González, Sila Chanto, Paquita Cruz, Ana Griselda Hine, Paco Amighetti, Manuel de la Cruz González, Rafa Fernández, Adrián Arguedas y Roberto Guerrero.

La mayoría de estas obras son bastante conocidas. Conversan y se extrapolan simbólicamente con las fotografías del Timms. Tal como lo explica María José Monge, curadora de la muestra, “estas fotografías dialogan desde la semejanza y desde la diferencia con la colección, trazando encuentros entre varias temporalidades, tensionando los límites entre la esfera de lo público y de lo privado, e invitándonos a establecer nuestros diálogos con las obras”.

Giorgio construye desde la sintaxis connotativa. Desde ese procedimiento que, según Roland Barthes, construye nuevos significados a partir del encadenamiento de imágenes. Realiza un montaje de atracciones entre fotografías y sus motivos representados, con aquellos del dibujo, grabados y pinturas de las y los artistas mencionados.

Timms los seleccionó desde el afecto y la memoria; desde sus movimientos pulsionales. Explica que, tanto en la realización de sus fotografías, como en su encuentro con las obras de la colección, se activó todo lo que ha visto y leído, las imágenes visuales y mentales que existen en él.

Los registros del gran imaginario de su memoria –la historia del arte, el cine, la cultura visual de masas y la literatura–; los cuales resuenan en Giorgio como una gran hipertextualidad, que condensa su mirada y la de muchas y muchos otros, en su fotografía documental y de retrato.

Fotografía incluida en la exposición de Giorgio Timms. (MBCCR/Cortesía de Museos del Banco Central)

La calle y el sujeto desde lo interior

A partir de la segunda parte del siglo XX la fotografía experimentó un giro subjetivo. La construcción social de una verdad neutral y objetiva del género documental se desplazó en favor de reconocer la experiencia subjetiva de la persona fotógrafa, sobre lo que acontece en la realidad.

Timms se pronuncia sobre la distinción de John Szarkowski entre fotógrafos “espejo” y “ventana”. Según este fotógrafo y curador, en un creador espejo prima la subjetividad y la autoexpresión; por lo tanto, la imagen dice más del artista que del tema fotografiado. Mientras que un creador ventana intenta explorar factualmente el contexto fotografiado, procurando obtener un registro transparente de lo que está frente del lente de la cámara.

Giorgio, que ha practicado la fotografía documental desde inicios de su carrera en la década de los 80, se visualiza a sí mismo como un artista espejo-ventana. Se ve en el rol de explorador de la calle, de las personas y de las dinámicas de producción social del espacio; en el que prima su testimonio personal como un sujeto, que comparte su visión y compresión del mundo a través de sus imágenes. No le interesa la Verdad en mayúscula en su fotografía, sino que “haya verdad en la imagen”, en tanto que en ella esté “lo que significa mucho” para él.

En estos registros se amalgaman los recuerdos, la afectividad y la curiosidad. Giorgio recorre la calle, camina y observa a otros caminantes –reales e imaginarios- y los pone a conversar con los dibujos de poses de Bolandi.

Las memorias de la niñez del circo y las reflexiones sobre el disfrute de los espacios naturales le permiten conectar sus fotografías con las pinturas de Paquita Cruz y Rafa Fernández. Los rituales sociales, de las procesiones religiosas y de las mascaradas en Barva de Heredia, le posibilitan elaborar discursividad sobre sentidos y afectos contradictorios, como la dialéctica entre lo sagrado y lo profano o los sentimientos de fascinación y el miedo, mediante el diálogo con obras de su admirado Paco Amighetti.

Fotografía incluida en la exposición de Giorgio Timms. (MBCCR/Cortesía de Museos del Banco Central)

En cuanto al retrato, es una construcción interpretativa, afectiva y especular de Giorgio sobre los retratados. Hace suya la concepción, de Richard Avedon, de que el registro del otro es más una creación acerca de lo que el fotógrafo quiere ver, que de “una realidad” en/del sujeto fotografiado.

En la exposición, los retratos le permiten discurrir sobre las subjetividades vinculadas a lo racial, en relación a una obra de Manuel de la Cruz González. Acerca del género, la sexualidad y el poder por medio de la conversación con Sila Chanto, Ana Griselda Hine, Dinorah Bolandi y Roberto Guerrero.

En los registros fotográficos que hace Giorgio del espacio y del retrato y en la mayoría de las obras que seleccionó de la colección, se pone de manifiesto la convergencia en las representaciones del cuerpo y la manifestación de una producción artística y un pensamiento encarnado.

Fotografía incluida en la exposición de Giorgio Timms. (MBCCR/Cortesía de Museos del Banco Central)

La corporalidad asimila y fusiona las resonancias y transferencias, tanto afectivas como discursivas sobre las identidades personales y culturales y el orden social. Este elemento significante resulta imprescindible de mencionar, ya que enlaza también con la exploración que Timms ha realizado, desde hace décadas, del desnudo masculino.

En referencia al autor Boris Kossoy, podemos decir que Giorgio encarna el rol del fotógrafo como “un filtro cultural”. Es decir, que el artista crea obra fotográfica que transparenta “la propia actitud del fotógrafo ante la realidad; su estado de espíritu y su ideología”(Lo efímero y lo perpetuo en la imagen fotográfica).

Aquí, cabe reiterar que con la exposición Reflejos en ojos ajenos, Giorgio Timms construye un pas de deux, entre el medio fotográfico y otras expresiones artísticas; entre una producción fotográfica contemporánea y parte de la historia del arte costarricense.

Entre un fotógrafo que mira al sujeto y a su/nuestra cotidianeidad cultural y nosotros, quienes como espectadores la intentamos aprehender con nuestros ojos ajenos.

Fotografía incluida en la exposición de Giorgio Timms. (MBCCR/Cortesía de Museos del Banco Central)

Asista a la presentación del libro

Este miércoles 18 de noviembre se presentará el libro Reflejos en ojos ajenos, dedicado a la exposición y al trabajo de Giorgio Timms. Participan en la presentación el fotógrafo y académico Roberto Guerrero y la especialista en literatura Alexandra Ortiz Wallner. La actividad será a las 6 p. m. en los Museos del Banco Central. Requiere inscripción previa, que puede realizar llamando al 2243-6000 o en este enlace.