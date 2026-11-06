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Áncora

Edwin Cantillo: el artista costarricense que encontró en la abstracción un lenguaje propio

El Museo de Arte Costarricense repasa el legado de Edwin Cantillo con un acento en su exploración de lo abstracto

'Cubos turquesa' (1991) de Edwin Cantillo.
'Cubos turquesa' (1991) de Edwin Cantillo. Edwin Cantillo
Fernando Chaves Espinach