El director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica (OSN), Andrés Salado Egea, manifestó su intención de renunciar a su cargo esta semana, según confirmó el Centro Nacional de la Música (CNM) a La Nación.

En el ensayo general de la mañana de este viernes 27 de noviembre, el español dijo a los músicos que había puesto su renuncia al ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, y ante el director del CNM, Ramiro Ramírez.

“El maestro Andrés Salado expresó verbalmente ante las y los músicos de la Sinfónica su intención de renunciar; sin embargo, dicha manifestación no ha sido oficializada ante el Centro Nacional de la Música, por cuanto a la fecha no se ha recibido ninguna comunicación formal de renuncia”, indicó el centro ante consultas de este medio.

Salado dirigirá los dos conciertos de viernes y domingo, últimos de la temporada oficial de 2026.

“Se confirma que el maestro Andrés Salado estará al frente de la orquesta en los conciertos programados para este viernes y domingo, según lo previsto“, dijo la institución.

Salado debutó como director titular el 28 de febrero de 2025, tras la controversial salida de Carl St. Clair, director por 10 años. El contrato del músico estadounidense no se renovó por decisión de la Junta Directiva del CNM y la entonces ministra Nayuribe Guadamuz, quien fungía como directora del centro. St. Clair salió al concluir la temporada 2023.