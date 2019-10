En una entrevista con el diario español El País, Karl Ove Knausgård afirmó: "El miedo me viene de mi padre. De lo autoritario que era. Escribí Mi lucha para liberarme de él, y no sé si lo he conseguido. Pero sí he entendido que la vida tiene reglas, y la literatura no, que hay una vulnerabilidad esencial en lo literario que permite desmantelarlo todo". Foto: AFP.