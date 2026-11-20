Costa Rica será sede, del 23 al 27 de noviembre, de un encuentro regional que reunirá a 13 profesionales y gestores culturales de seis países centroamericanos para compartir proyectos y experiencias en torno a la curaduría de arte contemporáneo.

La actividad se realizará en el Centro Cultural de España, en barrio Escalante, San José, como cierre de Curando Centroamérica, un programa de formación coordinado por esa institución y desarrollado en colaboración con la Red de Centros Culturales de España de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

La iniciativa convocó a participantes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, quienes durante seis meses participaron en sesiones virtuales sobre distintas dimensiones del trabajo curatorial.

Entre los contenidos abordados estuvieron las artes visuales, la museología, la escritura crítica, la comunicación y la formulación de proyectos expositivos e institucionales.

Durante los cinco días del encuentro presencial, las 13 personas participantes presentarán sus proyectos curatoriales finales y dialogarán sobre las condiciones, oportunidades y desafíos de las escenas artísticas centroamericanas.

Reciente exposición histórica en el CCE de la artista salvadoreña Lastenia Araujo, curada por Elena Salamanca. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El proceso formativo contó con la participación de especialistas internacionales como María Guadalupe Álvarez, de Cuba; Max Jorge Hinderer Cruz, de Bolivia y Alemania; Adrienne Samos, de Panamá; Emiliano Valdés y Gabriel Rodríguez Pellecer, de Guatemala; y Sara Hermann, de República Dominicana. La curadora guatemalteca Rosina Cazali estuvo a cargo de un módulo introductorio para el desarrollo de las propuestas curatoriales.

Además de la presentación de proyectos, el encuentro propiciará el intercambio entre los participantes, los especialistas invitados y representantes de los Centros Culturales de España en la región.

Curando Centroamérica da continuidad a la experiencia de Curando Caribe, iniciativa surgida en 2014 mediante una alianza entre el Centro Cultural de España en Santo Domingo y el Centro León.

Con esta nueva edición, el programa amplía su alcance hacia Centroamérica y busca contribuir a la formación y profesionalización de nuevas generaciones de agentes culturales, así como fortalecer el pensamiento crítico y las redes de colaboración en el ámbito de las artes visuales.

Uno de los resultados esperados es que los proyectos curatoriales desarrollados durante el programa puedan encontrar oportunidades de realización y circulación en las agendas de los Centros Culturales de España y otras instituciones culturales de la región.

De izquierda a derecha: Elena Ketelsen González, curadora asistente MoMA PS1; Juan Canela, curador jefe MAC Panamá; Carla Acevedo-Yates, curadora MCA Chicago; Ruba Katrib, curadora y directora de asuntos curatoriales MoMA PS1; Candice Hopkins, directora ejecutiva y curadora jefe en Forge Project. (Cortesía de MoMA PS1 - Cameron Kelly McLeod)

Agenda de actividades de Curando Centroamérica

Lunes 23 de noviembre

5 p. m. | Mesa 1: Infraestructura. Encuentro con plataformas y colectivos. Participan Reunión y Macro Arte Contemporáneo. Modera Adrienne Samos. Lugar: Centro Cultural de España.

Encuentro con plataformas y colectivos. Participan Reunión y Macro Arte Contemporáneo. Modera Adrienne Samos. Lugar: Centro Cultural de España. 7 p. m. | Mesa 2: Memoria. Encuentro con curadoras desde Curando Caribe hasta Curando Centroamérica. Participan Sara Hermann y Rosina Cazali (virtual). Modera Juan Sánchez, director del Centro Cultural de España. Lugar: Centro Cultural de España.

Martes 24 de noviembre

- 6 p. m. | Mesa 3: Pensamiento. Reflexiones sobre prácticas curatoriales contemporáneas en Centroamérica y el Caribe. Participan Adrienne Samos, María Guadalupe Álvarez y Max Jorge Hinderer. Modera Sara Hermann. Lugar: Museos del Banco Central de Costa Rica. Requiere inscripción.

Miércoles 25 de noviembre

- 6 p. m. | Mesa 4: Patrimonio. Mesa de diálogo con curadoras institucionales. Participan María José Munguía, curadora de arte de los Museos del Banco Central; Sofía Villena, curadora en jefe del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo; y Byron González, curador de la colección del Museo de Arte Costarricense. Modera Esteban Calvo. Lugar: Museo de Arte Costarricense.

Jueves 26 de noviembre

- 6 p. m. | Mesa 5: Futuro. Mesa de diálogo con espacios independientes. Participan satis.FACTORY, abra espacio, TEOR/ética y cero uno. Modera José Oquendo (Curando Centroamérica). Lugar: Museo de Arte y Diseño Contemporáneo.

Viernes 27 de noviembre

- Presentación de proyectos curatoriales de los estudiantes de Curando Centroamérica.