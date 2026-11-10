Compañía Nacional de Teatro anuncia ganadores de concurso de obras cortas de dramaturgia inédita

Las obras La última pieza, de Elías Josué Méndez Chacón, e Hilas Sitibundo, de Roberto Cambronero Gómez, resultaron ganadoras del VIII Concurso de Dramaturgia Inédita er2026, en la categoría de obra corta.

El reconocimiento se anunció tras el proceso de valoración de la comisión evaluadora del certamen, impulsado por el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) y el Teatro Popular Melico Salazar, mediante la Compañía Nacional de Teatro (CNT).

De acuerdo con las bases del concurso, el premio contempla una dotación económica equivalente a un millón de colones.

La iniciativa busca promover la dramaturgia y abrir espacios para nuevas obras de autoría costarricense. En esta ocasión, se recibieron 27 postulaciones, de acuerdo con la directora de la CNT, Laura Santamaría. El jurado es externo al MCJ e independiente en su decisión.

Anuncio de los ganadores del Concurso de Dramaturgia Inédita 2026 en categoría obra corta. (Compañía Nacional de Teatro/Cortesía del Ministerio de Cultura y Juventud)

“El Concurso Nacional de Dramaturgia Inédita es fundamental porque nos permite fortalecer la creación teatral costarricense, reconocer el talento de nuestras personas dramaturgas y abrir espacios para que nuevas historias y voces encuentren oportunidades de desarrollo”, dijo la jerarca a La Nación.

“Con esta convocatoria queremos destacar la importancia de seguir estimulando la escritura dramática y la diversidad de miradas sobre nuestra sociedad. Para el Ministerio de Cultura y Juventud es especialmente valioso dar continuidad a este concurso y consolidarlo como un espacio permanente de reconocimiento y estímulo a la creación nacional”, agregó.

El copremiado Roberto Cambronero expresó a La Nación su agradecimiento por la distinción y destacó la importancia de que el concurso incorporara este año una categoría dedicada al teatro breve.

“Cualquier premio es un estímulo, pero hay que enfatizar en este caso que se trata de una obra de teatro breve, que es un género con poco espacio, con poco reconocimiento. Por eso aprecio mucho que se haya abierto en esta modalidad este año; es una muy buena iniciativa”, comentó.

Hilas Sitibundo parte del mito griego de Hilas, escudero de Heracles. Sin embargo, el dramaturgo explicó que su propuesta se distancia del relato mitológico para explorar otros temas.

“Me alejo del mito (los argonautas, las náyades son circunstanciales) para acercarme hacia una fábula sobre la búsqueda de la emancipación, de la libertad, pero también el peligro de perderse dentro de uno mismo”, señaló.