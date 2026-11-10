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Áncora

Compañía Nacional de Teatro anuncia ganadores de concurso de obras cortas de dramaturgia inédita

Elías Josué Méndez Chacón y Roberto Cambronero Gómez fueron reconocidos en la octava edición del certamen

La Compañía Nacional de Teatro organiza el Concurso de Dramaturgia Inédita en su versión dedicada a obra corta.
La Compañía Nacional de Teatro organiza el Concurso de Dramaturgia Inédita en su versión dedicada a obra corta. Compañía Nacional de Teatro
Fernando Chaves Espinach