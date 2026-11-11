Cine-concierto revive el París detenido en el tiempo con clásico de los años 20: vea cómo asistir

Una ciudad inmóvil, calles desiertas y un grupo de personas que descubre que puede recorrer París sin las restricciones de la vida cotidiana; un sueño, ciencia ficción, cine histórico, todo a la vez. Eso es París que duerme (Paris qui dort), la película de René Clair que llegará a la pantalla del Cine Magaly en un cine-concierto de la compañía francesa Tangram.

La función será el miércoles 25 de noviembre, a las 7 p. m., como parte del festival Noviembre Digital de la Alianza Francesa, dedicado este año a la temática Mañana todo es posible.

La proyección estará acompañada por música en vivo del baterista y compositor Stéphane Scharlé, cuya interpretación dialogará con las imágenes de esta comedia fantástica del cine mudo.

La película presenta a un vigilante de la Torre Eiffel que descubre que París ha quedado paralizada. Solo un pequeño grupo de personas, que llegó a la ciudad en avión, parece inmune al fenómeno. La situación les permite apropiarse temporalmente de una metrópoli sin movimiento, hasta que descubren que el responsable es un científico.

Aunque fue filmada en 1923, la obra se estrenó comercialmente entre finales de 1924 y comienzos de 1925. Fue una de las primeras películas de Clair, director francés que posteriormente alcanzó reconocimiento internacional por sus comedias y musicales.

La Cinémathèque Française destaca que París que duerme ya mostraba el talento del cineasta para crear efectos visuales sorprendentes. La película convierte la ciudad vacía en un escenario fantástico y aprovecha las posibilidades del montaje para jugar con el movimiento y su ausencia.

Fotograma de la película 'Paris qui dort' (1924), de René Clair. (Captura/René Clair)

El historiador y teórico del cine Jean Mitry dedicó una monografía al director en 1960. En su análisis de la filmografía de Clair, París que duerme aparece como una obra temprana en la que ya se encuentran elementos que el cineasta desarrollaría posteriormente, como la imagen por sí sola sin el “drama”, la experimentación con el tiempo y el sentido del humor.

Por su parte, el historiador Georges Sadoul defendió de manera constante el trabajo de Clair y contribuyó a consolidar su lugar en la historia del cine francés, con esta película como una de sus cumbres; hablaba de su relevancia como un estudio de la ciudad, con la Torre Eiffel como protagonista.

La propuesta de Tangram recupera esa obra desde otra dimensión: la música en vivo de Scharlé acompañará la proyección como una nueva lectura de la película.

Información de la función