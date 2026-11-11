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Cine-concierto revive el París detenido en el tiempo con clásico de los años 20: vea cómo asistir

La compañía francesa Tangram presentará ‘París que duerme’, película silente de 1923, con música en vivo de Stéphane Scharlé

Fotograma de la película 'Paris qui dort' (1924), de René Clair.
Fotograma de la película 'Paris qui dort' (1924), de René Clair. Captura
Fernando Chaves Espinach