El cine brasileño llegará a la pantalla de la Sala Gómez Miralles con cinco películas que recorren distintas facetas de la sociedad de ese país, desde las huellas de la esclavitud y las diferencias de clase hasta los vínculos familiares, la música y la violencia urbana.

La selección forma parte de Territorios: Brasil, una muestra del programa Preámbulo, del Centro de Cine y Audiovisual del Ministerio de Cultura y Juventud, que se desarrollará del miércoles 25 al sábado 28 de noviembre. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Embajada de Brasil en Costa Rica y el Instituto Guimarães Rosa.

Las funciones serán gratuitas y se realizarán en el Centro Costarricense de Cine y Audiovisual, en San José.

El Centro de Cine gestiona los fondos de producción audiovisual estatales, así como eventos de difusión y, en general, la política pública audiovisual y de videojuegos. (Prensa MCJ/Cortesía del Ministerio de Cultura y Juventud)

La programación comenzará el miércoles 25, a las 7 p. m., con Mutum (2007), de Sandra Kogut. La película sigue a Thiago, un niño de 10 años que crece en una comunidad rural aislada de Minas Gerais y observa el mundo adulto desde su propia experiencia.

El jueves 26, a la misma hora, se proyectará Males (2024), de Antonio Pitanga, una historia que reconstruye un pasado marcado por la esclavitud y la lucha por la libertad. El viernes 27 será el turno de Verónica (2008), de Mauricio Farias, un thriller sobre una docente que queda involucrada en una trama de corrupción y narcotráfico al intentar ayudar a uno de sus estudiantes.

La muestra cerrará el sábado 28 con dos funciones. A las 4 p. m. se exhibirá Gonzaga: de pai para filho (2012), de Breno Silveira, sobre la vida del músico Luiz Gonzaga y su compleja relación con su hijo, el también artista Gonzaguinha.

A las 7 p. m. se proyectará Que horas ela volta? (2015), de Anna Muylaert. La película aborda las relaciones de clase en São Paulo a partir de la llegada de la hija de una trabajadora doméstica a la casa donde su madre trabaja.

(Archivo) El Centro Costarricense de Cinematografía y Audiovisual se ubica en barrio Otoya, San José. (Luis Navarro)

Una ventana a otras cinematografías

La muestra también permite observar el papel que cumple Preámbulo en la oferta cultural local. El programa busca formar públicos y ampliar el acceso a películas que no suelen encontrar espacio en los circuitos comerciales.

El informe de gestión 2022-2026 del Centro Costarricense de Cine y Audiovisual registra que Preámbulo ha proyectado cerca de 170 películas anuales, procedentes de unos 50 países. Asimismo, es un proyecto itinerante que visita comunidades de todo el país que permite acceso a películas que de otro modo difícilmente llegarían.

El documento también señala un crecimiento en la cantidad de funciones con salas llenas: pasaron de tres en 2022 a 42 en 2025. El programa mantiene una oferta diversa que combina cine nacional y regional con producciones internacionales, propuestas experimentales, animación, documental y ficción. Además, el informe destaca que las películas dirigidas o codirigidas por mujeres han representado al menos la mitad de la programación anual.

Ese trabajo se extiende fuera de San José mediante Preámbulo Giras, que en 2026 llegó a 14 comunidades de las siete provincias. La iniciativa establece alianzas con municipalidades, bibliotecas y gestores culturales locales para organizar proyecciones y promover espacios de apreciación cinematográfica.

Con Territorios: Brasil, el programa suma una nueva oportunidad para acercarse a una cinematografía que, a través de historias particulares, permite explorar debates sociales e históricos de alcance más amplio.

Programación

Miércoles 25 de noviembre, 7 p. m.: Mutum (Sandra Kogut, 2024).

(Sandra Kogut, 2024). Jueves 26 de noviembre, 7 p. m.: Males (Antonio Pitanga, 2024).

(Antonio Pitanga, 2024). Viernes 27 de noviembre, 7 p. m.: Verónica (Mauricio Farias, 2008).

(Mauricio Farias, 2008). Sábado 28 de noviembre, 4 p. m.: Gonzaga: de pai para filho (Breno Silveira, 2012).

(Breno Silveira, 2012). Sábado 28 de noviembre, 7 p. m.: Que horas ela volta? (Anna Muylaert, 2015).

Las funciones serán en la Sala Gómez Miralles del Centro Costarricense de Cine y Audiovisual. La entrada es gratuita, con cupo limitado.