Un total de 539 mujeres que han contribuido al desarrollo de la danza en Costa Rica, a lo largo de más de seis décadas, fueron identificadas en un proceso de investigación colectiva que dará como resultado el Catálogo de Mujeres en la Danza.

El proyecto, titulado Catálogo de Mujeres en la Danza: mapeo y registro de nuestras prácticas desde una perspectiva feminista, “busca visibilizar, documentar y honrar las múltiples formas en que las mujeres participan, transforman y sostienen el quehacer de la danza en Costa Rica. Surge como una respuesta al vacío documental sobre sus trayectorias y a la necesidad urgente de construir memoria desde sus propias voces y corporalidades”, según las investigadoras.

La iniciativa es resultado de un proceso desarrollado entre mayo y agosto, con talleres de escritura y collage en los que participaron 36 trabajadoras de la danza de seis provincias. Además, se realizó un mapeo colectivo con 67 profesionales del sector, quienes contribuyeron a identificar a las 539 mujeres.

El equipo gestor estuvo integrado por Vanessa De La O Jiménez, Laura González Murillo, Laura Cruz Torres y Sol Pardo Carballo. El proceso contó con el apoyo de un fondo Puntos de Cultura, de la Dirección de Gestión Sociocultural del Ministerio de Cultura y Juventud.

Proceso de elaboración del proyecto 'Catálogo de mujeres en la danza'. (Priscilla Mora/Cortesía de Proceso de elaboración del proyecto 'Catálogo de mujeres en la danza'.)

Como resultado, se preparó una primera edición impresa del catálogo y una página web. La propuesta busca construir memoria desde las voces y experiencias de las propias trabajadoras de la danza, así como reconocer las distintas maneras en que han contribuido a sostener y transformar esta práctica artística.

La socialización pública del proyecto se realizará el domingo 29 de noviembre, de 2:30 p. m. a 5 p. m., en la Galería de Premios Magón del Centro Nacional de la Cultura (Cenac), en San José.

La actividad será gratuita y abierta al público, aunque tendrá cupo limitado. Para asistir es necesario reservar espacio mediante un formulario de inscripción.