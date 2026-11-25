“Del Poder Judicial. Artículo 87. El ejercicio de este poder corresponde a una Corte Suprema de Justicia y a los Tribunales y Juzgados establecidos por la ley. Artículo 88.- La Corte Superior de Justicia se compondrá de magistrados electos popularmente y su número no puede bajar de tres ni exceder de cinco”.

Lo anterior corresponde a la primera vez en que una norma constitucional de nuestra patria tuvo un articulado sobre la creación de un Poder Judicial. Así, aunque ya habían existido otras Constituciones Políticas, ninguna contenía un texto especifico de hechura costarricense.

Además, ello representaba un certero accionar de nuestras pioneras autoridades gubernativas, pues se reafirmaba el incipiente respeto e interés por contar con un respaldo jurídico superior para con las acciones, legitimidad y valía de dicho poder público.

Así, al cumplirse en 2026 dos siglos de la instauración efectiva de nuestro primer Poder Judicial, se exponen los eventos, personajes y peculiaridades que se concatenaron en aquella coyuntura para que Costa Rica contase con un basamento indubitable de su historia y sociedad.

Escultura La justicia y el pueblo. Guillermo Solera, Expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, 1967. (Archivo/Cortesía de Tomás Arias)

PROLEGÓMENOS

Lejos de lo comúnmente creído, el vocablo Corte no es de origen jurídico, sino militar, pues surgió en el antiguo imperio romano de la palabraCohortis(con cerca) o grupo de soldados más próximos a un mando del ejército.

Con el medioevo, ello pasó a denominar a los individuos más cercanos a los monarcas (tanto los séquitos nobiliarios, como los jueces reales), derivando así en el vocablo inglés Royal Courto el castellano Corte Real. Asimismo, en suelo ibérico se pluralizó a Cortes como sinónimo de las asambleas estamentales adyacentes a los reyes, así como a Cortés o persona educada, culta o refinada.

Por su parte y bajo el ideario de la Ilustración para acabar con el absolutismo monárquico, fue en 1690 cuando el filósofo y científico inglés John Locke publicó su célebre Dos tratados sobre el gobierno civil. Texto en el que se propuso, por vez primera en la historia, la división tripartita de la autoridad real.

Así, Locke separó dicho poder (surgido del latín potére ocapaz de hacer) en un Poder Legislativo, Ejecutivo y Federativo, colocando las funciones judiciales bajo el segundo, pues no la conceptuaba como un poder. Mientras que al primero le asignó la hechura de las leyes y al tercero las relaciones diplomáticas.

MATERIALIZACIÓN

Las tesis de Locke fueron la base del Liberalismo (siglo XVIII) y el sustento ideológico para que, en 1748, el jurista y filósofo francés Charles de Secondat (barón de Montesquieu), publicase su celebérrimo De el espíritu de las leyes.

En efecto, tras leer con afán a Locke, Montesquieu marcó un hito histórico, pues redefinió el ideario tripartito de aquel. Así, mantuvo al Poder Legislativo y el Ejecutivo, este último al cual asignó la actividad diplomática del Federativo (al que eliminó), siendo que, tras teorizar sobre la importancia y valor del quehacer de los jueces, creó el concepto del Poder Judicial

Fue entonces tras la Revolución de las 13 colonias(1775-1783), cuando aconteció un nuevo punto de inflexión, pues en septiembre de 1787 se aprobó la Constitución de los Estados Unidos, en cuyo artículo 3° se instauró un Poder Judicial por primera vez en la historia. Norma superior que fue ratificada en 1788 y que entró en vigencia en marzo de 1789.

Sin embargo, lo anterior fue más allá, pues la 1ª sección de ese artículo 3° dispuso que dicho ámbito judicial se ejerciese por una Supreme Court. Nombre con el que se hizo reminiscencia del referido pasado medieval de dicho término como órgano inmediato a los otros poderes y que se usó, por primera ocasión, para referirse al órgano superior de un Poder Judicial.

Antigua Factoría de Tabacos, primera sede del Poder Judicial. (Archivo/Cortesía de Tomás Arias)

ARRIBO AL PAÍS

Iniciada la Revolución Francesa (1789) y como efecto de lo sucedido en EE. UU., dicha nación fue la primera de Europa en poseer un Poder Judicial, plasmado en el capítulo 5° de su pionera Constitución Francesa(1791), cuyo texto dispuso que su mayor autoridad fuese una Haute Cour Nationaleo Alta Corte Nacional.

De seguido y por influjo de lo anterior, España emitió su Constitución Política de la Monarquíaen 1812 (también llamada Constitución de Cádiz), cuyo artículo 259 indicó que el Poder Judicial sería liderado por un Supremo Tribunal de Justicia. Así, al estar bajo la autoridad española, esta fue la primera norma constitucional de Costa Rica y, por ende, su primer nexo con un Poder Judicial.

Tras la Independencia (1821), nuestra primera Constitución Política fue el Pacto Social Fundamental Interino, pero, ante nuestro incipiente aparato jurídico, dicho texto mantuvo incólume el sistema judicial de la Constitución de Cádiz. Eso sí, con una Junta Superior Gubernativa como máximo órgano temporal.

Paradigma que se modificó con las Constituciones conocidas como Primery Segundo Estatuto Político de la Provincia(marzo y mayo, 1823), pues se incluyeron nuestras primeras normas judiciales propias, pero manteniendo la inconveniencia de órganos ejecutivos como superiores jerárquicos en materia judicial.

Palacio Nacional, segunda sede del Poder Judicial. BNCR, La ciudad de San José, 1972. (Archivo/Cortesía de Tomás Arias)

DIFÍCIL ANTESALA

Ya en 1824, se emitió la Constitución de la República Federal de Centroamérica, a la cual Costa Rica pertenecía desde inicios de ese año. En el artículo 132 de esa norma y por influencia del sistema judicial de EE.UU., se creó una Suprema Corte de Justicia, siendo ello el nexo que conectó a nuestro país con dicho vocablo.

Así, fue el 7 de enero de 1825 cuando se emitió nuestra sexta Constitución Política con el nombre de Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, cuyo artículo 87, como se indicó al principio, instauró nuestro primer Poder Judicial y usó los vocablos Suprema y Superior para referirse a su máximo órgano interno.

No obstante, tras la elección del jurista Manuel Barberena B. como su primer presidente (abril, 1825), éste declino el cargo, por lo que en agosto se escogió para ello al abogado nicaragüense José S. Guerrero de Arcos y Cervantes. Mas, aunque hubo varios intentos, el Poder Judicial no podía iniciar funciones ante la negativa de quienes eran electos como magistrados para asumir tal función.

Mientras tanto, ya para enero de 1826 se aprobó el Reglamento para la Administración de Justicia en cualquier Instancia, el cual se erigió en la primera norma de nuestra historia relativa al ejercicio funcional y logístico de nuestras pioneras autoridades judiciales.

IMPRONTA HISTÓRICA

Por fin, tras colegirse en lo imperioso de su apertura, se efectuó una nueva escogencia legislativa de magistrados, se aseguró la aceptación de estos del cargo en cuestión y, tras varios intercambios de pareceres, se determinó al domingo 1° de octubre de 1826 para dicha inauguración.

Fue entonces en esa fecha cuando fueron juramentados ante el Congreso nuestros tres primeros magistrados: Guerrero de Arcos como presidente, Francisco Madriz García (magistrado propietario) y Camilo Mora Alvarado (magistrado suplente), siendo este último el padre de un niño de entonces doce años llamado Juan Rafael Mora Porras.

Así, la primera sede de la Corte se ubicó en el edificio de la entonces Factoría de Tabacos (actual esquina noreste del Banco Central en la capital), siendo en diciembre de 1826 cuando se emitió el Reglamento interior de la Corte Superior de Justicia, es decir, su primera ley orgánica.

Desde 1841 nuestro Poder Judicial estuvo dirigido por una Cámara Judicialsegún la Constitución Política conocida como Decreto de Bases y Garantías, hasta que en 1842 y por restitución de la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, el nombre de Corte Superior de Justicia también se retomó.

Antiguo billete de 100 colones con imagen de la Corte. Manuel Chacón, Las imágenes en los billetes del Banco Central de Costa Rica, 2003. (Archivo/Cortesía de Tomás Arias)

ULTERIORES PASOS

Al emitirse la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Costa Ricaen 1844, solo se usó el apelativo de Corte Suprema de Justicia, siendo el que se consolidó en nuestra historia y se ha mantenido invariable hasta el presente.

Asimismo, la sede del Poder Judicial se trasladó, desde 1855, al Palacio Nacional construido durante el gobierno del ya citado presidente Juan R. Mora (costado sur y este del referido Banco Central), siendo en 1831, 1832, 1845, 1852 y 1887 cuando se emitieron nuevas leyes orgánicas de dicho Poder.

Ya en el siglo XX, se instaló en una propiedad entre la avenida segunda y la calle sexta, tuvo una nueva ley orgánica en 1938, se le reguló en la Constitución Política de 1949 (arts. 9 y 152-167) e inauguró su primera sede propia en 1966 (actual I Circuito Judicial en Bo. González Lahmann), la cual luego se plasmó en los antiguos billetes de 100 colones.

Por demás, fue en 1956, cuando la Licda. María E. Vargas S. fungió como la primera jueza de nuestra historia, mientras que la abogada Dora M. Guzmán Z. resultó electa como primera magistrada propietaria en 1984, siendo en 1993 cuando se aprobó su actual ley orgánica.

El Poder Judicial hoy

Por antonomasia, el ícono del Poder Judicial ha sido la escultura en el frontón de su sede central (obra del artista John Portuguez F.), en la que la justicia es una mujer que mira hacia el horizonte con una balanza, mientras el pueblo, simbolizado por un hombre a sus pies, toma su mano como guía.

Dentro del vestíbulo de la Corte y con gran acierto se colocó la célebre frase del jurisconsulto romano Ulpiano: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere(Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho) como recordatorio perenne de la eximia labor judicial.

Mientras que en el presente, existe una pequeña placa a su entrada con los nombres de sus tres primeros magistrados, quienes abrieron la brecha para que 47 personas hayan fungido en su presidencia, incluida la abogada Zarela Villanueva M., quien fue la primera mujer en ocupar dicho cargo.

Así, al conmemorarse su histórico bicentenario, el Poder Judicial se yergue hoy como pilar irrestricto de nuestro Estado de Derecho en general, así como en garantía perenne de nuestra democracia y paz social.