El Pato formador. “A mí Wílmer (López) prácticamente me enseñó a jugar, él me formó, yo jugué cuatro torneos en Segunda con él, jugué bastante, pero no sé hasta qué punto él tenga la decisión para decir sí, lo traigo, o no. No sé si yo estoy en sus planes, porque hay muchas cosas encima y no sé si él me tiene en cuenta, no sé si yo calzo para lo que él quiere”, indicó Cerdas.