Cartas a la Columna

Lenta conexión de Kölbi

Velocidad de Internet celular se redujo

De la noche a la mañana, mi conexión de Internet móvil, contratada a Kölbi, pasó de 10 MB a 128 Kbps. La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) debe asegurar una velocidad mínima, que podría ser un 10% de lo contratado, para, por lo menos, conectarse al correo, pero con 128 Kbps es imposible. El ICE me dejó incomunicado, al igual que a muchas personas.

¿Para qué un Internet que no sirve? Un país así pierde competitividad y somos el peor una vez más en algo. En vez de bajar la velocidad deberían mejorar y aumentarla a menores precios para que sea más accesible. ¿Cuál es la velocidad mínima para tener calidad en las comunicaciones? Espero una respuesta de la Sutel.

Randall García Chacón

Alajuela

Nuevo impuesto

Me sorprendió la noticia sobre la idea de aumentar el precio de los refrescos y gaseosas para financiar medicinas que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) debe darles a algunos asegurados, cuando ya cada asegurado esta pagando mensualmente por sus tratamientos y medicamentos. Además, muchos pagan y no utilizan el servicio. Los extranjeros están obligados a pagar para realizar sus tramites. Entonces, ¿por qué quieren obligar a los niños y consumidores de refrescos en general a pagarles a la Caja y a los asegurados por algo que no reciben?

Siguen tratando de cobrar impuestos disfrazados. Las responsabilidades de la Caja para con sus asegurados son solo suyas. Es increíble que tengan la idea de obligar al pueblo a pagar por algo que no es su responsabilidad.

Silvia Mancilla León

Rohrmoser, San José

Disculpa de la CNFL

En respuesta a la queja de nuestra clienta Yamilette Gutiérrez C. ( Cartas, 16/3/17) por no poderse comunicar por teléfono con nosotros, informamos que el día al cual ella se refiere se presentó un incremento atípico en el volumen de llamadas telefónicas por la interrupción en el servicio de electricidad ajena a nuestro control y afectó diversos sectores en el oeste de la capital. Nuestros estándares y parámetros de medición en el servicio a nuestros clientes, en ese medio, reflejan tiempos de atención oportunos.

Adicionalmente, ponemos a disposición diversos canales de contacto: la aplicación empresarial, el WhatsApp 8319-5273 y nuestras redes sociales, entre otros. Ajustamos nuestro plan de contingencia para evitar que suceda de nuevo. Lamentamos la situación y ofrecemos disculpas.

Adán Marchena López

Dirección de Comercialización de la Energía, CNFL

Control de farmacia

La semana pasada fui a retirar mis medicamentos a la clínica de Santo Domingo de Heredia, llevaba el carné y las contraseñas, pero, por un descuido, olvidé llevar la cédula y de esto me enteré cuando estaba en la ventanilla y no me quisieron entregar las medicinas. El funcionario de la farmacia, delante de los otros pacientes, me dijo que cualquier conocido podía retirarlos con solo presentar la cédula y las contraseñas. Le pedí a alguien que ni conozco que me hiciera el favor de pedirlos en la ventanilla y se los dieron sin firmar nada.

Soy contador y auditor pensionado y no sé qué controles quiere la CCSS tomar con esos procedimientos. Si pierdo las contraseñas, ¿cualquier persona puede retirar mis medicamentos con solo presentar la cédula?

Oldemar Arias Salazar

Santo Domingo de Heredia

Repuesto disponible

Todo lo que el señor Fernando Aguilar Revelo describe en su queja ( Cartas, 18/3/17) nuestra familia lo vivió. Escribimos a Mabe en México y no hubo respuesta. Compramos refrigeradora nueva. Luego, leí un anuncio en este periódico de la empresa de refrigeración Beirute, en barrio don Bosco, llamé para preguntar por el repuesto, lo tenían y resolví el problema. Espero que esto le sirva de ayuda.

María Elena Barrientos Guerrero

San José

Anuncio presidencial

¿Qué espera el presidente Solís para pronunciarse contra la política de Venezuela de tener presos políticos, al pueblo con escasez de comida y medicinas y persiguiendo a los medios de comunicación? ¿Por qué Solís, como presidente de un país democrático y respetuoso de los derechos humanos sigue callado y no se pronuncia contra las injusticias que están sucediendo en Venezuela? Yo voté por Solís y estoy arrepentido.

Luis Lara Rojas

Alajuela