Cartas a la Columna

Refrigerador sin repuesto

Imposible localizar a encargada de Mabe

En junio del 2015 adquirí una refrigeradora GE Profile en Gollo de Zapote, pero se descompuso hace casi tres meses. Primero, contacté a Servicio al Cliente de Gollo, donde me dijeron que al tener la nevera más de un año y ya no estar en garantía el responsable es Mabe. Entonces, llamé a Serviplus de Mabe y me pusieron en contacto con Servi Electro Hogar para el soporte técnico. Luego de casi tres meses la nevera sigue mala por la falta de un repuesto. En Gollo y Electro Hogar me indicaron que tenía que comunicarme con Mabe, directamente, ya que la ley exige que el representante de una marca tenga los repuestos en existencia por al menos tres años luego de vendido un producto; sin embargo, ha sido imposible localizar a la encargada de estos casos en Mabe. Solicito una respuesta de los responsables.

Fernando Aguilar Revelo

Curridabat

No todo es malo

De todo sacrificio algo bueno sale siempre, y eso lo vemos en el nuevo puente Alfredo González Flores. Las presas que se han generado tienen muchos efectos negativos, como pérdidas económicas, horas de más para llegar a nuestros destinos, estrés y cansancio; sin embargo, he visto efectos positivos inesperados, como un incremento en la cortesía de la mayoría de los conductores: dan paso amablemente cuando se llega a un solo carril, sin necesidad de pitazos o malacrianzas.

Esta cortesía no se limita a la zona del puente, sino que parece extenderse a la Gran Área Metropolitana. Hace poco era inimaginable ver un autobús dar campo para que un vehículo pasara, o a un tráiler frenar para que puedan incorporase tres vehículos a su carril.

Pareciera que algo bueno se aprende de las situaciones difíciles. Esperemos que esta actitud no sea efímera y sirva para evitar accidentes y muertes en carretera.

Gabriela Arce Arce

Alajuela

Respuesta de Toyota

Sobre la carta de don Christian Rugama (16/3/17) refiriéndose a la publicidad del nuevo Toyota Etios 2017, queremos aclarar que el concepto de la campaña está enfocado en ejemplificar un famoso refrán que hace referencia a cosas que parecen improbables: “cuando los chanchos vuelen o la rana eche pelos”. Con esto, queremos demostrar que no es imposible comprar un Toyota sedán.

Grupo Purdy Motor respeta el bienestar de todo ser viviente y está totalmente en contra del maltrato animal. Cabe resaltar que las imágenes del animal se realizaron en su mayoría con animación digital.

Allan Sime

Director comercial Purdy Motor

Internet del ICE

En estos días, el ICE me instaló un servicio de Internet que a los 10 minutos dejó de funcionar. Localicé al técnico que hizo la instalación y quedó de llegar, pero no lo hizo. Hice alrededor de 20 llamadas al 1119, mas es imposible que lo atienda un operador. Entonces, fui a la oficina de Liberia, que me queda a casi 30 kilómetros, y hablé con el encargado y en mi presencia llamó al contratista que hizo la instalación y ahí me dijeron que casi de inmediato me resolverían el problema; sin embargo, sigo esperando que lo hagan.

Henry Martínez Gallo

Guanacaste

Caso sin atención

El 8 de marzo le solicité a Cabletica que atendiera un caso, ya que constantemente el servicio de Internet deja de funcionar, pero aún no ha sido atendido.

Shirley Solano Castro

San Pablo de Heredia

Otros problemas

En el artículo “Carta para la señorita Emma Stone” Jacques Sagot ( Opinión, 11/3/17) resume varios problemas que estamos sufriendo en nuestra bella Costa Rica. Solo le faltó añadir que los sitios especiales de estacionamiento siempre están ocupados por adultos mayores que en las mañanas pueden hacer deporte, pero luego no piensan en quienes sí necesitan esos espacios.

Cuando se modificó la Ley 7600 y se incluyó a los adultos mayores no se tuvo en cuenta la desproporción y necesidades que existen entre unos y otros para los espacios de estacionamiento.

Juan Roca Viola

San José