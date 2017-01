Cartas a la Columna

Calles en Cartago

Avenidas importantes están deterioradas

Sé que no es exclusivo de Cartago tener pésimas calles, pero las avenidas 4 y 2, en el centro de la provincia, ya le ganan el pulso a las peores. ¿El alcalde viaja en helicóptero y esto no lo afecta? ¿Cuándo las repararán?

Orlando Salas Innecken

Cartago

Internet lenta

Me sumo a la queja de la señora Catarina Chaves ( Cartas, 13/1/16) por el mal servicio de Tigo. Yo también pago ocho megas y me llegan 2, de vez en cuando 3 y de manera inestable. Me he quejado y en Tigo no resuelven nada. ¿Quién nos podría ayudar?

Hernán Canales Vargas

Jiménez, Pococí

Invitación formal

El actual embajador de Estados Unidos ante Costa Rica, Stafford Haney, quien dejará su puesto por el cambio de inquilino en la Casa Blanca, está buscando quedarse en el país hasta junio, cuando sus hijos terminen la escuela. Conociendo las calidades humanas de este diplomático, en nombre del pueblo costarricense, quiero invitarlo a que se quede en forma permanente, o por lo menos hasta que pase la “pesadilla Trump”.

Insto al presidente de la República y al ministro de Relaciones Exteriores a que cursen una invitación formal y que, aparte de contar con tan noble familia, pueda realizar sus inversiones en esta tierra que tanto estima. Nos gustaría que sigan portando esa camiseta de la Selección con la que se presentó al pueblo de Costa Rica.

Gustavo Elizondo Fallas

Santa María de Dota

Tránsito pesado

Ante las graves presas vehiculares que se presentan, principalmente en el área metropolitana, sugiero al jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes hacer cumplir el horario de circulación a los vehículos articulados y que las empresas y bodegas reciban mercadería durante ese lapso. El bien común está por encima del particular y estas medidas ayudarían a que mejore un poco el congestionamiento vial.

Luis Maestroeni Villalobos

Coyolar, Orotina

Ideas para el país

Rica en naturaleza y gente que quiere trabajar honestamente, pero pobre en dirigentes políticos con poder e ideas. Aquí falta un líder al timón con la meta de pasar a la historia.

Un expresidente compartió algunas ideas que son pertinentes. Decía que gran parte de la pobreza es por la falta de trabajo, por lo que hay que incentivar a las empresas que ya están instaladas para que expandan sus operaciones y que vengan nuevas compañías. Para eso el Banco Central debe cambiar su estrategia monetaria.

Además, la gente necesita más tiempo libre para contar con mayor ánimo y fuerza para trabajar, por lo que se debe mejorar el flujo vehicular y así dejar de perder tiempo en las presas. Para eso hay que invertir dinero de los fondos de pensiones, que están obteniendo poco rendimiento, en obras públicas.

Hans Lovkvist

Bagaces

Ciudad deteriorada

Soy una enamorada de la ciudad de San José y usualmente disfruto mucho de caminar y hacer compras.

Pero he visto en los últimos meses un deterioro preocupante, donde la Municipalidad no solo no hace nada, sino que es cómplice del desorden.

Carros estacionados donde quieren, paradas de taxis improvisadas, ventas ambulantes, basura acumulada que reducen aún más el espacio para peatones.

Necesitamos orden cuanto antes. Este sigue siendo un reto para la Alcadía de la Municipalidad de San José.

Lourdes Mora Vega

San José